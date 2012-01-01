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    «Занимается благотворительностью, донор крови». Друг Кокорина Чочиев привел факты о форварде «Зенита»

    Футболист Алан Чочиев, друг форварда «Зенита» Александра Кокорина, опубликовал факты о нападающем. Из них становится известно, что арестованный спортсмен занимается благотворительностью.

    «5 фактов об Александре Кокорине:

    1. Александр занимается благотворительностью свыше 10 лет. Он тратит миллионы на помощь детям сиротам и больным людям.

    2 . Александр является донором крови. На вопрос, почему он не делает татуировки, он ответил: «Наша гражданская позиция – помогать нуждающимся! Если я сделаю тату, я буду временно ограничен в этом, а это не допустимо!»

    3 . 6 сентября 2013 года Александр забил самый быстрый гол в истории сборной России: уже на 21-й секунде матча он открыл счет.

    4. Александр всегда уделяет время болельщикам, несмотря на усталость и ограниченность во времени!

    5. Александр очень трудолюбив и на тренировки он тратит больше всех времени в клубе, в котором он выступает. Он самый последний уезжает с тренировочной базы», – написал Чочиев.

    • Кокорин обвиняется в нападении на двух человек.
    • Игрок пробудет в СИЗО как минимум до апреля.
    • Чочиев с 2019 года принадлежит минскому «Динамо».

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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