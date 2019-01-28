Футболист Чочиев – о дружбе с Кокориным, благотворительности зенитовца и его жизни в тюрьме

Бывший игрок «Крыльев Советов» Алан Чочиев, ныне находящийся без клуба, дал интервью Sports.ru. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О дружбе с Александром Кокориным

– Почему вы так сдружились с ним?

– Я не могу сказать, что мы огонь и воду прошли, но мы были в тяжелых ситуациях. Бывало, что есть нечего: 500 рублей делили на двоих-троих. Всегда в школе друг за друга заступались, поддерживали.

В интернатах разные ребята бывают. Элементарный пример: у тебя есть сникерс. Некоторые могли закрыться в комнате, чтобы одному его скушать. Саня всегда поделит его на троих-четверых. Мы могли одну пиццу вдвоем съесть. И не было такого, что он больше поел или я.

Если какой-то конфликт – всегда друг за друга горой вставали. Очень сплоченные, очень близкие. И по сей день так же.

– Вспомните, как Саша вас выручил.

– Много таких ситуаций. Если обратиться к этому человеку, он никогда не откажет. Он стольким людям помогал, у которых с командой проблемы, спортшколам, у которых проблемы. Даже здесь, в Осетии, если ребятам не хватало конусов или мячей, он первым реагировал. Я говорю: Саша, такая ситуация, собираем деньги. Кавказ – регион, к которому он никакого отношения не имеет. Но он понимал, что я отсюда, это моя родная земля, поэтому тоже помогал.

– Почему он скрывает, что кому-то помогает?

– Это хорошее качество. Он даже самым близким людям не говорил, что кому-то помогает. Люди приходили потом на телепередачи, подтверждали, что это правда. Есть много людей, которым он помог. Ребята, которые с футболом закончили, у которых тяжелая жизнь. Ребята из Владикавказа. Когда начался флешмоб во Владикавказе [с видеообращениями в защиту Кокорина], то люди начали писать гадости с левых страниц. А люди, которые участвуют во флешмобе, лично знают Сашу. Поэтому решили его поддержать.

Я знаю единицы футболистов, которые после того, как заиграли на хорошем уровне, остались с теми же людьми, с которыми, как говорится, с пола ели. Саша именно такой. Пацаны с его маленького города Валуйки – он же просто ребят забирал оттуда, давал им работу, снимал квартиру, чтобы они на ноги становились. Например, его друг Гена Куропаткин. Он этого человека с детства знает, привез, дал ему работу, тот по сей день с ним. Гена решает бытовые вопросы – проводить Сашу в аэропорт, встретить, Саня ему за это зарплату платит. Дима Тарабриков – такой же парень. Он закончил спартаковскую школу, играл в первой-второй лиге. Когда Дима закончил с футболом и жил в Валуйках, Саша помог ему переехать в Москву, снял ему квартиру, помог с работой – Дима стал барменом.

Я другого такого человека не знаю: чтобы тебя из ямы достал, снял тебе квартиру, дал тебе все. Работай, создавай семью. Вы знаете таких людей?

О драке Кокорина и Павла Мамаева в Москве

– Что случилось с Соловчуком?

– Есть запись видеорегистратора, там четко видно, что Соловчук обзывает ребят. Саша говорит: «Извинись, мы поедем дальше». Но нет – он продолжал их оскорблять. Для чего? Любой нормальный человек, увидев толпу выпивших ребят, обошел бы их стороной. Зачем какие-то приключения искать? С Божьей помощью все правду узнают. На суде предъявят видеорегистратор и спросят: почему ты их оскорблял? Чего добивался? Мне будет интересно, как он ответит. Сейчас он говорит, что его просто так били, что его Саша бил – хотя Саша его пальцем не трогал. На видео четко видно, что Саша наоборот ребят оттаскивал.

– Кто показал вам запись с видеорегистратора?

– Никто не показывал, на ее содержание ссылались адвокаты, когда меру продляли. Все будет в суде – все все поймут. В «Эгоисте» работают охранники, которых я знаю. Они показывали мне камеры, они все это говорили. Это не только со слов Саши. Им какая разница, Саша пришел, Паша или Вася. Они все это подтверждают, как Соловчук их оскорблял. Они все слышали. Просто все боятся говорить. Я не понимаю, чего они боятся.

Когда ребята вышли из ночного клуба, там стояла машина. Девушка, которая была с ними [в компании Кокорина и Мамаева], просто перепутала машину и села к Соловчуку. Тот посмотрел на нее, она говорит: «Вы водитель Кокорина?». Соловчук отвечает: «Я петухов не вожу». Оскорбил просто так человека! Она поняла, что не та машина, села в их машину.

– Что было дальше?

– Подошел Паша, она говорит ему: человек просто так оскорбил Сашу. Ребята пошли к нему, потом на видео идет долгий диалог, где они стоят и разговаривают. Там не было такого, что к нему кто-то агрессию проявил. Его никто не хочет трогать, Саша просто объясняет: «Извинись – и мы поехали дальше». Соловчук отвечает: «Вы петухи, футболисты петухи, я буду отвечать за свои слова». Он не раз повторил, что ребята петухи.

А что самое интересное, начал драку Соловчук. Он ударил Мамаева по лицу. Это четко видно на видео. Ударил – и начал убегать. Ты встречаешь пьяных ребят, ты до них докапываешься, обзываешься. Ну они же не дураки. Известные люди в центре Москвы – просто так избить человека? Это бред. А правда – то, что я рассказываю. Его не били без причины. Человек оскорблял их, первым ударил Мамаева по лицу, начал бегать вокруг машины.

Потом побежал куда-то вниз, за ним побежали Кирилл и Паша. Он и с ними стал драться. Ударил Кирилла ногой – Кирилл упал. Потом ударил Пашу ногой – Паша упал. Почему и его к суду, какому-то штрафу не привлекают? Саша и Павел просто ответили на оскорбления. Вы попробуйте во Владикавказе хоть одного человека оскорбить матом. Или петухом, что еще хуже, чем мат.

О жизни Кокорина в тюрьме

– Пишем друг другу письма постоянно. 2-3 раза в неделю. Конечно, он очень сильно переживает за свою ногу. Ему нужна нагрузка для ноги, которую он не получает там. Он хочет играть в футбол, он любит футбол. Но Саша с Божьей помощью держится. Мы за него все молимся. Дай Бог, чтобы этот страшный сон закончился.

– Что он рассказывает о жизни в тюрьме?

– Первые дни писали, что у него нет друзей и родственников, которые ему помогут. Это чушь. Родители делали постоянно посылки, мы с ребятами тоже делаем. Сегодня (21 января) мама отправила ему и Кириллу посылку. 15-16 января – я отправлял. С едой проблем нет, он еще ребятам в тюрьме помогать умудряется. Мы его без еды не оставим, это сто процентов.

– Помогает людям в тюрьме – это в каком смысле?

– Ну в плане еды. Там же есть сокамерники. Элементарно чем-то поделиться. Саша же такой человек, что он последнее отдаст. Если останется последний кусок хлеба на тарелке, а за столом несколько человек, он этот последний кусок никогда не возьмет, оставит, чтобы кто-то другой съел.