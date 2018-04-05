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  • Чочиев: «Вовсе не факт, что «Спартак» легко пройдет «Тосно» в полуфинале Кубка России. Там будет бой»

Чочиев: «Вовсе не факт, что «Спартак» легко пройдет «Тосно» в полуфинале Кубка России. Там будет бой»

5 апреля 2018, 16:52
6

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поделился мыслями по поводу проигранного «Спартаку» (1:3) четвертьфинала Кубка России, а также заявил, что красно-белым будет непросто в полуфинальном поединке турнира против «Тосно».

– Сильно расстроились из-за вылета или все-таки в глубине души понимали, что «Спартак» сильнее?

– Если бы так думали, то можно было и не выходить на поле. Мы вышли и пытались играть в футбол. Шансы были, при счете 0:1 один момент очень хороший не использовали, и подходы потом хорошие были. Вообще во втором тайме первые 15-20 минут доминировали. Так что расстроились сильно, все-таки дошли до четвертьфинала. Ребята после игры, понятно, не веселились. С другой стороны, главная задача сейчас – выйти в премьер-лигу, и лично я больше огорчился бы поражению в чемпионате.

– Вы перед матчем говорили, что это самый сильный «Спартак» за 10 лет. Так и есть?

– Не отказываюсь от своих слов. Действительно самая сильная команда – и по результату, и по зрелищности. Как я сказал, так и подтвердилось.

– «Спартак» выиграет Кубок?

– «Спартак» – фаворит, но «Тосно» опасен. В матче чемпионата очень хорошо себя показал. И вовсе не факт, что «Спартак» сейчас так легко пройдет, там будет бой. Многое от удачи зависит, даже для «Спартака». Даже в матче с нами у соперника почти все залетало. Обычно «Спартак» не использует много моментов, а тут действовал очень эффективно. Если бы и в Самаре транжирил, у нас было бы больше шансов! Посмотрим, кому улыбнется удача в игре с «Тосно».

– За счет чего можно победить этот «Спартак»?

– Слабые места есть и у «Барселоны» с «Реалом». У «Спартака» тем более. И какими-то из этих слабостей мы тоже пользовались.

– Кого выделите персонально у красно-белых?

– Зе Луиш, Промес, Адриано. Перечислять можно долго.

Напомним, «Спартак» на прошлой неделе обыграл «Тосно» (2:1) в матче 24 тура РФПЛ. В первом круге в Санкт-Петербурге команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Тосно Крылья Советов Чочиев Алан
Комментарии (6)
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Одинокий волк Маквейд
1522936604
Ты то какого хрена переживаешь?
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Полная Канистра
1522937536
а ты чё уже и с барсой и с реалом уже сыграл уже и слабые места у них пронюхал а раз у Спартака тем более так что же вы такую фигню сами на поле то показали так что ЧОЧО утри сопли и не пекись сильно заботой о тосно
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zigbert
1522940748
Надо повышать свой уровень и больше думать о своей команде, а не о том как будет играть Тосно.
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OfaZavr
1522942583
конечно слабые места есть у любой команды, но самое главное что слабых мест у таких команд как Тосно или Крылья в разы больше чем к примеру у Спартака, поэтому мы будем готовы.
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oyabun
1522949717
Суть в том, что Тосно обязаны будут играть в кубковой игре иначе чем в Чемпионате. Стоя всей командой у своих ворот Кубок не завоевать. Обязаны будут идти вперед. А в контратаках Спартак гораздо лучше играет чем в позиционном затяжном наступлении.
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Zeff
1523009996
Тосно посадит Спартак в лужу.
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