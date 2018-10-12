Чочиев процитировал Ницше: «Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Он считает, что футболисты не заслуживают такого порицания за свои действия.

В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Вчера суд арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

«Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться», – процитировал Чочиев Фридриха Ницше в сторис в инстаграме.

Их арестовали. И это не конец