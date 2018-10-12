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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чочиев процитировал Ницше: «Завистливые люди критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Он считает, что футболисты не заслуживают такого порицания за свои действия.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    Вчера суд арестовал футболистов на два месяца. Им предъявлены обвинения по статье «Хулиганство» (до семи лет лишения свободы).

    «Завистливые люди часто осуждают то, чего не умеют, и критикуют тех, до уровня которых им никогда не дотянуться», – процитировал Чочиев Фридриха Ницше в сторис в инстаграме.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Инстаграм Алана Чочиева

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    12.10.2018 12:22
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    Комментарии88
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      Рейтинг: +762

      sprint5 13 октября 2018, 07:11

      еще футбольный философ с кривыми ногами объявился

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      Рейтинг: +653

      MichelWB 12 октября 2018, 21:59

      Значит сам такой же.

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 октября 2018, 21:55

      Травли Кокорина и Мамаева нет и никто их не травит.
      Высказанная оценка множества людей, экспертов и политиков, относительно их поступков, не является травлей!
      Все они и в рамках закона дали, объективную оценку поступку подозреваемых в хулиганстве.
      Однако, следствие и суд вынесли своё решение правомерно, в соответствиии с российскими законами, а прокуратура этот арест поддержала.
      Всё в рамках закона и следствия.
      ***
      В суде было заявлено, что подозреваемые Кокорин и Мамаев представляют социальную ОПАСНОСТЬ для граждан.
      Они учинили активные хулиганские действия в ходе совершенных ими преступлений.
      Следствие посчитало невозможным избрать иную меру пресечения, кроме как заключения под стражу на два месяца.
      Прокуратура поддержала следствие.
      ***
      Кто бы мог подумать, до чего, этих футбольных граждан, доведут их систематические ЗАГУЛЫ и пьянки.
      Впору говорить о НЕВМЕНЯЕМЫХ гражданах, которые буйно помешались на систематическом злоупотреблении алкоголя.
      ДОИГРАЛИСЬ и допились в стельку, развратных стриптизов и ночных запойных ОРГИЙ!
      Кокорин, Мамаев и подельники - ЖЕРТВЫ собственной безнаказанности РАЗГУЛА, ЗАПОЯ и ДИКОСТИ, варварства и ЗВЕРСТВА.
      Водка и шампанское вылезли им БОКОМ и направили в Бутырку на ПРОТРЕЗВЛЕНИЕ - на два месяца ареста с содержанием под стражей на период предварительного следствия.
      Все едины во мнении, что Кокорин, Мамаев и подельники должны понести заслуженное наказание в соответствии с тяжестью совершенного ими преступления и по ЗАКОНУ.
      ***
      Большинство россиян приветствуют это решение следствия, прокуратуры и суда.
      Есть вероятность того, что Новый 2019 год эти хулиганы будут отмечать не на Канарах с водкой, бабами, шампанским, а на НАРАХ колонии строгого режима со скудным тюремным пайком, чтоб не бесились с ЖИРУ!
      Вполне себе заслужили реальный "праздничный" НОВОГОДНИЙ срок отсидки.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 17:40

      Чочиев видимо сам не понимает о чем говорит и трудно таким людям что то доказать ,если у него в голове идеи Ницше.

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > zigbert 12 октября 2018, 20:12

      Я-то с вами согласен, но даже на бомбардире среди пользователей есть поклонник Ницше, который исправно собирает лайки за такие цитаты. На идеях Ницше далеко не уедешь, потому что этот философ жил в выдуманном мире среди выдуманных им людей. Ну и Чочиев Ницше вряд ли читал, а если и читал, то понял разве что только эту простейшую мысль. Которая принадлежит вовсе не Ницше, просто это одна из любимых Ницше цитат из работ Платона (а мысль вообще Сократа). Меня все умиляет, когда Гитлеру приписывают мысль: "Чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки", Ницше приписывают эту вот цитату, а Ленину поговорку "Лучше меньше да лучше".

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 12 октября 2018, 16:50

      а мне другая цитата пришла в голову
      судить грехи других,
      Вы так усердно рветесь
      начните со своих
      и до чужих, не добирётись

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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > Vagner44 12 октября 2018, 20:46

      Можно вас спросить - когда пятеро несудимых вами грешников избивали одного грешника, которого потом увезли в реанимацию, будь вы там, вы бы заступились за несчастного? Или тоже вещали бы цитаты из Евангелия? Сдается мне, что вы бы скорее всего просто ускорили бы шаг.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Вомбат 12 октября 2018, 22:07

      а вас можно спросить? будете ли вы бить первым ,когда вас еще не бьет толпа грешников , как вы выразились ,а просто разговаривает и почему снимающие это люди не несут бремя осуждения общественности за то ,что не помогли бедному грешнику ,избиваемому пятью другими ,а продолжали снимать ?

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > Вомбат 13 октября 2018, 00:48

      это думаю это простая бытовая ситуации, которая происходит почти со всеми, выпил подрался. но Вы скажите: '' но они же кумиры миллионов, они несут деструкцию '' и будите правы, но в целом все футболисты плохой пример для подражания, 90% футболистов малограмотны, и естественно их вне футбольные интересы соответствуют их узкому кругозору. Все нашли козлов отпущения

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 октября 2018, 16:27

      Убил насмерть-Ницше!!!
      А мы чего-нибудь поскромнее :"Подлость-это способность унижать слабого и готовность пресмыкаться перед сильным".

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev > Агасфер 12 октября 2018, 16:41

      Но не таких уж слабаков они обидели, так что эта цитата тут не уместна. По крайней мере, по отношению к Мамаеву и Кокорину. А вот тех, кто на весь интернет в унисон кричит: "Распять, распять!" - вот это про них, заряженных человечков и толпы безмозглых подпевал, которые не умеют думать и видят только то, что у них перед носом повешено.

      -2
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > Агасфер 12 октября 2018, 20:51

      Вот это действительно Ницше. Хотя тоже не оригинально. В данном случае подлость - это пятеро на одного.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Smekaev 12 октября 2018, 22:11

      прямо таки ослики с морковкой )насколько все просто стало для тех кто вешает

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      Рейтинг: +128

      kamyartem 12 октября 2018, 16:06

      Что Кокорин с Мамаевым, что их окружение, дебил на дебиле походу! Этим 2-м шагу не дают на улице ступить каждый оскорбить не цензурным словом норовит, другой орет все им завидуют ( ни Зобнину, ни Акинфееву, ни Игнашевичу, ни Дзюбе и т.д.), родители извинится нормально не могут, что не извинения то обвинения в оскорблениях. Как же им тяжко живется

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 октября 2018, 15:54

      Дотянуться до нравственного уровня двух двуногих бабуинов? Нет уж, спасибо!

      7
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 12 октября 2018, 15:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Абсолютно точно!!! Все же Кокорин на данный момент- лучший футболист России!!!

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > valdemar47 12 октября 2018, 16:28

      Это индульгенция???

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > valdemar47 12 октября 2018, 17:27

      Лучшие в сборной

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2018, 15:43

      После неустойки в 30 лямов Краснодару - это Мамаеву нужно будет дотягиваться до среднего класса))) Но самое забавное том, что осетин Чочиев цитирует Ницше, чьи идеи потом легли в основу нацизма)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 13 октября 2018, 07:48

      Идеи Ницше легли также и в основу большевизма,и даже больше чем в нацизм.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > александр п 13 октября 2018, 13:28

      Да, только Ницше был еще и противником гуманизма. Что как раз по стать нынешней ситуации

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Lester84 13 октября 2018, 13:33

      Высший гуманизм имхо это справедливо наказать всех участников инцидента.

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