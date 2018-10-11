Их арестовали. И это не конец

Первое, но еще не окончательное наказание.

Сегодня Александр Кокорин будто не понимал, что с ним происходит. Он подмигивал в камеру, когда следователи вели оперативную съемку, а потом даже улыбался в наручниках. Мамаев на этом фоне пытался оправдаться, вел себя максимально правильно и немного сваливал вину на Кокорина.

Видео допроса взято с телеканала 360.

Денис Пак, пострадавший чиновник «Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти»

Нападающий «Зенита» по-настоящему созрел на нормальное заявление только в зале суда. Он извинился перед всеми и попросил шанс на заглаживание вины. Результаты удивительны. Кокорина заключили под стражу до 8 декабря – ровно на два месяца со дня совершения преступления. Mash написал, что его отчим заплакал прямо в зале суда. Кстати, брата Кокорина тоже арестовали на два месяца.

Почти через час после этого объявили, что Павел Мамаев тоже сядет. Он был готов сдать загранпаспорт, извинился перед пострадавшими и собирался покрыть весь моральный ущерб. Это не помогло избежать заключения под стражу. Пока оно временное, а основной приговор их ждет еще впереди.

twit text — Ingvar Ranger (@comrade_major) 11 октября 2018 г.

twit text — Mnogosraal (@yrtihk) 11 октября 2018 г.

twit text — фжущмповлоыатавау (@LaFlecheJaune) 11 октября 2018 г.

twit text — DR. LECTER (@juche_idea) 11 октября 2018 г.

twit text — Главврач Бруснички (@Alvir83) 11 октября 2018 г.

twit text — ОтнеситесьСпониманием (@grustniy__kot) 11 октября 2018 г.

twit text — Tat'Yana (@YanaBrook) 11 октября 2018 г.

twit text — Федерализация Арракиса (@Fenring) 11 октября 2018 г.