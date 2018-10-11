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    Их арестовали. И это не конец


    4.2
    Голосов: 16
    11.10.2018 22:05
    Первое, но еще не окончательное наказание.

    Сегодня Александр Кокорин будто не понимал, что с ним происходит. Он подмигивал в камеру, когда следователи вели оперативную съемку, а потом даже улыбался в наручниках. Мамаев на этом фоне пытался оправдаться, вел себя максимально правильно и немного сваливал вину на Кокорина.

    Видео допроса взято с телеканала 360.

    Денис Пак, пострадавший чиновник

    «Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти»

    Нападающий «Зенита» по-настоящему созрел на нормальное заявление только в зале суда. Он извинился перед всеми и попросил шанс на заглаживание вины. Результаты удивительны. Кокорина заключили под стражу до 8 декабря – ровно на два месяца со дня совершения преступления. Mash написал, что его отчим заплакал прямо в зале суда. Кстати, брата Кокорина тоже арестовали на два месяца.

    Почти через час после этого объявили, что Павел Мамаев тоже сядет. Он был готов сдать загранпаспорт, извинился перед пострадавшими и собирался покрыть весь моральный ущерб. Это не помогло избежать заключения под стражу. Пока оно временное, а основной приговор их ждет еще впереди.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 16
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +10

      yacikv 15 октября 2018, 16:18

      Больше всего меня удивляет, что СМИ столько времени тратит на освещении проблемы Кокорина и Мамаева, неужели нет более насущных проблем. Старики умирают от того что не могут купить необходимые продукты, лекарства на свои нищенские пенсии, дети умирают от того, что родители не имеют возможности отвезти их на лечение из-за мизерной зарплаты и т.д.... Да Кокорин и Мамаев совершили преступление, так давайте круглосуточно будем освещать в СМИ всех, кто совершает преступление.... Я понимаю, что они медийные персоны, но все-равно слишком много о них говорят в СМИ - доходит до оскомины. Мое мнение, что к ним - просто нужно отнестись как к простым обывателям, а то Кокорин интересуется у репортера - ЭТО ИНТЕРВЬЮ? Она говорит - НЕТ. И все он уже не хочет разговаривать. Они совершили преступление - а вы их пиарите... Дурдом какой-то... Люди совершили преступление, а мы им рекламу делаем. Они что такие ВЕЛИКИЕ?! Да ничего подобного... Яшин - великий, а они просто талантливые... Одни говорят - да оступились - ничего страшного - давайте дадим им шанс..., Вторые говорят - Засадить их по полной!!!.... Мне кажется, что обе стороны не правы. Они совершили преступление, за один день - два эпизода. Это не случайность, поэтому суд должен это учесть и забыв о их "типа заслугах" назначить меру наказания - как простому человеку на улице, а не "звезданутому футболисту". Не надо никаких показательных судов или поблажек - все по закону - вот и все! И хватит их пиарить - время на ТВ стоит бешеных денег , а вы все о Кокорине и Мамаеве, неужели нет более полезной и необходимой информации? Да покажите какую-то бабушку с провинции, которая еле-еле тянет от пенсии до пенсии - может кто-то поможет... Покажите умирающего ребенка на руках у матери - может кто-то поможет и дитя спасут... Единственное, что хотелось сказать по поводу этих футболистов это то что когда я смотрел на Мамаева и у следователя и в суде - я видел, что человек раскаивается и что ему стыдно за содеянное, а вот Кокорин - в следственном комитете вел себя как на интервью - ВЫСОКОМЕРНО ПИАРИЛСЯ. А на фото когда он в наручниках - вы видели эту ухмылку... И вот суд... Кокорину даже дали бумажку-шпаргалку с текстом раскаяния, а он даже не смог без запинки прочитать , "типа свое раскаяние" . В его поведении я увидел только ишь одно - НЕУВАЖЕНИЕ - к суду, к потерпевшим, к прессе, к болельщикам.., даже и к своим родным. Суд конечно решит кто виноват и назначит наказание, но исходя из поведения этих двух футболистов - я увидел что Мамаев - раскаивается, а Кокорину - "все по барабану" и уверен, что он и дальше будет чудить, вне зависимости от наказания, ибо его "понесло" конкретно от славы и денег. Если его спросить - как он может описать СОВЕСТЬ - то он спросит - а что такое совесть?... Все мы не идеальны и все мы оступаемся, и это временами моет быть простительно, не простительно, когда человек оступается и считает, что ему это позволено!!! При всех раскладах - тюрьмы я им не желаю, а вот футбольные клубы, мне кажется должны сделать выводы. А у Кокорина и Мамаева хотелось бы спросить - "А что вы будете делать если весь футбольный мир от вас отвернется, что вы будете делать без футбола? P.S. Может кому-то мой комент. придется не по душе, простите, я просто высказал свое субъективное мнение, а вы выражайте свое... С уважением Виктор Я.

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 15 октября 2018, 01:01

      надо было чиновнику так морду набить как водиле.
      Парни я с вами.

      -2
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 14 октября 2018, 23:06

      Пока наши "звезды" пиарятся по полной, натурализованные Россияне рвут жилы за родину "звезд"в сборной в которую надеюсь эти "звезды" больше никогда не попадут. Значит так им была нужна эта сборная и эта родина.

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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 14 октября 2018, 00:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      были бы не чиновники а другие, то всё бы сошло на нет. А чиновники это каста неприкасаемых и они будут гасить всех за обиду своих. нужно было видеть с какой улыбкой на морде дают интервью полицаи.

      Парни, за чиовника вам респект.

      -4
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 13 октября 2018, 16:24

      Количество б. лядей поражает, особенно среди молодёжи. Называть мразями двух спортсменов , поддавшихся на провокацию гос шл.юхи( любой национальности) это значит повторить слова настоящей продажной мрази, которая была на допросе. Стоп-кран дёрните , почитайте Рахимова, Бубнова , поговорите с людьми, что были в спорте . Уверен тогда увидите настоящих, истинных мразей и провокаторов . Решение же на поверхности: оштрафовать футболистов и министра на 10млн каждого за нарушение порядка в общественном месте . Деньги в казну на обустройство спортплощадок или в детдома. Всё . точка

      -1
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      Рейтинг: +60

      pul 13 октября 2018, 07:56

      вижу как 2 таланта в футболе выроли себе могилу,теперь отмазаться будет не легко..

      1
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      Рейтинг: +51

      Ximerych 12 октября 2018, 16:28

      Пускай их в общую камеру определят. Там за татухи нормально спросят. Ж..па как садовое кольцо будет)))

      1
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      Рейтинг: +81

      Kugal > Ximerych 12 октября 2018, 17:44

      никто у них за татухи спрашивать не будет, только будут брать авотграфы ,это не фальшивые зэковские а просто боди арт. Будут наоборот в авторитете за то что отмудохали представителя государства (власти)...

      3
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      Рейтинг: +5280

      Каратель > Kugal 13 октября 2018, 04:34

      это тебе кто такое сказал?)

      1
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 > Ximerych 13 октября 2018, 16:25

      Сидело уже коня в общей камере- знает...

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 12 октября 2018, 11:40

      Да хватит уже, надоели! Слишком много шпане внимания оказывают. Были бы люди достойные, эти футболеры даже до сборной не доросли. Мразь!

      8
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 12 октября 2018, 11:30

      Мамаев понимает что если он сядет хотя бы на месяц Краснодар разорвет контракт и придется платить неустойку 30 000 000 евро вот все и валит на кокошу а тот улыбается еще не понял что он теперь нищий и безработный

      3
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      Рейтинг: +31

      Arrankar 12 октября 2018, 10:57

      Два дебила - это сила! Гнать таких мудаков из футбола надо, да и ещё лет пять "строгача" влупить! Позорище!

      3
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