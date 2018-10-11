Пак: «Меня избили из национальной ненависти. Перед этим пели песню корейца»

Чиновник Минпромторга Денис Пак рассказал об обстоятельствах нападения на него в одном из московских кафе 8 октября. Его избили, в частности, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти», – рассказал Пак.

Кокорина уже арестовали.