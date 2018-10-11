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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Пак: «Меня избили из национальной ненависти. Перед этим пели песню корейца»

    Чиновник Минпромторга Денис Пак рассказал об обстоятельствах нападения на него в одном из московских кафе 8 октября. Его избили, в частности, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

    «Сел за стол, ждал коллегу. За соседним столом начались издевательства на расовой почве. Пели песню корейского исполнителя. Потребовал прекратить издевательства. Подошли двое людей – нанесли удары. Побои мне нанесены из национальной ненависти», – рассказал Пак.

    Кокорина уже арестовали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.10.2018 21:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 12 октября 2018, 11:39

      Пусть они будут первыми из списка богатеньких упырей.

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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 11 октября 2018, 23:52

      А Мару Багдасарян тоже посадил наш самый гуманный суд? Ах, нет, ведь она не била чиновника стулом, всего лишь плевала на закон..))) Такой цирк все таки. Вот если бы Пак был охранником в супермаркете или дворником или студентом, было бы крутое правосудие, а отработать по эпизоду с чиновником как часы, а в обычной жизни... Смешно. Васильеву и украденные миллионы налогоплательщиков все помнят? Даже там был домашний арест.

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      Рейтинг: +2403

      baden69 11 октября 2018, 22:17

      Пак тоже врет! Я думаю, что "попросил прекратить издевательства" не очень культурно, а с понтами. Это никак не оправдывает поведение сладкой парочки, но, похоже, на них решили провести показательную порку на всю страну, чтобы показать "у нас все перед законом равны..." А то, что творят другие, чуть менее известные люди всем по ... А ведь должно быть отношение ко всем одинаковое. По факту этих двоих показательно "расстреляют", а другие "папины мажорики" будут тоже самое творить совершенно безнаказанно. Они же не такие известные, да и чиновников не были ... пока...

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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > baden69 12 октября 2018, 04:37

      извиняюсь. вместо + нажал - . полностью согласен с текстом.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 октября 2018, 22:12

      Сначала говорили,что его китайцем обозвали...

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      Рейтинг: +67523

      portero 11 октября 2018, 22:11

      был бы один чиновник еще можно было отмазаться , а так водилу зачем били и почему про других молчат, где и фамилии?

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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 октября 2018, 21:44

      Я вообще За, что этих двоих взяли под стражу.В нормальной стране так и должно быть, но как тогда быть с остальными не севшими ещё по более тяжким статьям товарищами.Нам что, хотят показательную порку устроить ?Сдаётся мне мы на пороге грандиозного шухера, как говорят в Одессе.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Мары 11 октября 2018, 21:49

      Похоже дело к этому и идет. Где верзила, отметеливший водилу, ловят?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ilichkadr 11 октября 2018, 23:09

      А генералишка с пасией своей ? А судилка из Краснодара ? А многие другие фигуранты из гвардии неприкосновенных ?
      Вопросов много.Ответов нет.А общество начинает заводиться.Оттого и рейтинги у неприкосновенных падают.....

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 11 октября 2018, 21:43

      А если я песни русских исполнителей при русских посетителях запою - это тоже расизм?

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > Eddyson 11 октября 2018, 21:52

      Не, расизм уже не в моде. Русофобию могут притянуть за уши, причем не русские следаки, а другой национальности.

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 11 октября 2018, 21:42

      Паку не понравилась песня земляка!? Какое-то странное толкование национальной ненависти? Очень похоже на то, что он жалеет, что родился корейцем. Обычно гордятся своей национальностью.

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 11 октября 2018, 21:39

      А не изнасиловали они его часом эти вампиры? Может он стесняется сказать? Запись то все равно не полная....

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      Рейтинг: +11331

      alp 11 октября 2018, 21:33

      сто про, с футболом у этих паскуд тоже возникнут проблемы..

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