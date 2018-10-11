Кокорин арестован на два месяца. Его взяли под стражу

Мутко, возвращаясь со стройки в футбол, выпускает обновлённый красочный альбом актуальных татуировок для членов его группировки...
Суд вынес решение по фигуранту дела по статье УК РФ «Хулиганство» Александру Кокорину. Игрока «Зенита» арестовали до 8 декабря – на два месяца со дня совершения преступления.
Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Ранее суд арестовал брата Кокорина.
8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева
Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева