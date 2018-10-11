Кокорин арестован на два месяца. Его взяли под стражу

Суд вынес решение по фигуранту дела по статье УК РФ «Хулиганство» Александру Кокорину. Игрока «Зенита» арестовали до 8 декабря – на два месяца со дня совершения преступления.

Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Ранее суд арестовал брата Кокорина.

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