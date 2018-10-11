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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин арестован на два месяца. Его взяли под стражу

    Суд вынес решение по фигуранту дела по статье УК РФ «Хулиганство» Александру Кокорину. Игрока «Зенита» арестовали до 8 декабря – на два месяца со дня совершения преступления.

    Футболист вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым участвовал в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    Ранее суд арестовал брата Кокорина.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.10.2018 21:05
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 12 октября 2018, 00:22

      Мутко, возвращаясь со стройки в футбол, выпускает обновлённый красочный альбом актуальных татуировок для членов его группировки...

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 октября 2018, 00:10

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 11 октября 2018, 22:11

      Пусть мозги на место встанут а то жиру бесится не знает как свои годовые 5 миллионов Евро тратить

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > BARCLAYS_APL 11 октября 2018, 22:24

      Нет мозгов-то, увы.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 11 октября 2018, 22:08

      По делу. Два месяца в СИЗО и пару лет условно - самое то.

      4
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 11 октября 2018, 22:03

      Всё таки решили брать того кто 1 раз ударил чиновника, а не толпой избивал водилу)

      1
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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr > AtticusFinch 11 октября 2018, 22:09

      Кокоше руководство бандой пришили.Он всё спланировал, организовал и привел в исполнение свой зловещий план!!!!!!! ***...............куда мы катимся

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 11 октября 2018, 22:02

      Забавно. А почему когда пьяный чинуша или священник сбивает насмерть человека на пешеходе, об этом не пишут в СМИ 24/7 всю неделю и не крутят на ТВ, не обсуждают в дискуссиях целыми днями? А когда 2 дурачка-футболиста поцарапали слегка депутатишку, то об этом пиз*ят на каждом углу?

      4
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      Рейтинг: +19

      inhabituelle 11 октября 2018, 22:01

      В следующий раз будут отмечать 10 лет с момента окончания отсидки.

      3
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 22:00

      Теперь время подумать обо всем будет.

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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 11 октября 2018, 22:00

      Браво!!! Дубль!!!! До 8.12.18

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 11 октября 2018, 21:59

      И ещё интересно зенит по контракту после такого может с 3700 мл. Снизить до 1700 мл.

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