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    • Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

    Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева


    3.3
    Голосов: 20
    11.10.2018 12:55
    Пора разобраться.

    Что такое Mash?

    Mash – интернет-проект, запущенный весной 2017 года. Mash одним из первых находит эксклюзивные новости и разносит по интернету вирусные истории. Сейчас новости проекта активно используют большинство СМИ, в том числе – федеральные.

    Проект живет во всех социальных сетях и мессенджерах, но позиционирует себя как телеграм-канал (самый крупный источник с новостями в мессенджере – 400 тысяч читателей).

    Кто им руководит?

    Первым главредом Mash стал Никита Могутин – бывший заместитель главного редактора Life. Проект стартовал на деньги Арама Габрелянова – генерального директора медиахолдинга News Media, которому принадлежит Life.

    В ноябре 2017 Mash стал самоокупаем (в марте 2018 года прибыль от телеграм-канала составила 3,8 млн рублей), и весной Могутин выкупил свою долю акций (51%). В сентябре 2018 года Могутин покинул проект. «Mash, пожалуй, лучшее, что со мной могло случиться», – прокомментировал свое решение Могутин в фейсбуке. После его ухода главным редактором проекта стала Дарья Насонова.

    По словам Могутина, на апрель 2018 года, в штат Mash входит 26 штатных журналистов (большинство – бывшие сотрудники Life) и 300-500 – внештатных (монтажеры, операторы и другие).

    Почему это важно?

    Mash первым дал новости о пьяных похождениях Александра Кокорина и Павла Мамаева и в деталях рассказал эту историю. Mash показал все: от избиения футболистами водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга до допросов игроков в полиции.

    За полтора года существования Mash собрал огромную аудиторию:
    • Телеграм (около 400 тысяч читателей)
    • ВКонтакте (1,1 млн читателей)
    • Фейсбук (110 тысяч читателей)

    По данным «Медиалогии», по итогам первого полугодия 2017 года Mash стал самым цитируемым телеграм-каналом среди российских СМИ. Сейчас по этому показателю канал занимает второе место (первое – у политического канала «НЕЗЫГАРЬ»).

    Какие еще эксклюзивные истории они находили?

    Mash редко пишет о политике. Главная специализация – ДТП, личные истории и актуальные события.

    Вот конкретные примеры, когда Mash находил и развивал важные темы:

    Сообщили подробности смерти Эдуарда Успенского
    Взяли резонансный комментарий у судьи, который пришел в магазин с голой женщиной
    Идентифицировали сотрудника центра «Э», против которого возбудили дело о пытках

    Теперь они рассказывают про Кокорина и Мамаева.

    Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

    Mash: «Кокорин и Мамаев сняли целый вагон «Сапсана». Они громили мебель, приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя»

    Mash: «Кокорин и Мамаев признали вину. Они «очень расстроены ситуацией»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Страница Mash ВКонтакте
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 20
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +8952

      GoLenaStop 12 октября 2018, 23:14

      Эта околофутбольная новость приближает нас к Однокласнникам!
      Давайте погоговорим об этом.
      Хи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      El_Chori 12 октября 2018, 01:59

      Разобрались прям, пипец? Что хотели сказать то этим?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 11 октября 2018, 23:47

      не понятно,это реклама стороннего проекта (с которым можно позже слиться), или зависть...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 11 октября 2018, 22:05

      Благодарим bombardir.ru за отличные новости из мира спорта!
      Все большие МОЛОДЦЫ!
      Так держать и ударно трудиться!
      Новости всегда актуальные и по делу!
      Желаем bombardir.ru больших творческих достижений и успехов!
      Всем крепкого здоровья и отличного настроения.
      Пусть всегда будет солнце!
      Пусть всегда будет футбол!
      Пусть всегда будет bombardir.ru!
      Равнение на bombardir.ru! Троекратное УРА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 11 октября 2018, 21:39

      Бомбардир, умоляю...хватит обсуждать общественные поступки тех или иных людей, какие то другие ресурсы и организации. Просто. Больше. ФУТБОЛА!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 11 октября 2018, 21:20

      Николай ) попытка не удалась ) мэш это лайф. Откуда и как лайф берет информацию - хорошо ясно. Оттуда и так, откуда более никто взять не может. Оставляю догадаться. А когда и зачем - это уже другой и более серьезный вопрос.
      Прошу прощения, если сложно написано. Проще написать нет желания ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 11 октября 2018, 16:18

      Желтая пресса, причем ярая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 11 октября 2018, 15:56

      "Mash редко пишет о политике."
      Ага, ага, рассказывайте...

      1
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      Рейтинг: +12192

      BRO_football 11 октября 2018, 15:26

      Ну всё понятно, Mash - это аналог Life с теми же скандалами, интригами, расследованиями, провокациями и желтизной. Работают там какие-то левые люди, не имеющие никакого представления о журналистике, у которых также весьма жёсткие способы по добыче информации. Учитывая не самую лучшую репутацию Life, я бы не стал доверять их новому проекту, созданному с целью очистить себя от негативной репутации и начать всё заново.

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      Рейтинг: +18701

      ilichkadr 11 октября 2018, 15:14

      В сентябре 2018 года Могутин покинул проект. «Mash, пожалуй, лучшее, что со мной могло случиться», – прокомментировал свое решение Могутин. О 26 штатных журналистах сказано не зря. Ровно 100 лет назад (20 сентября 1918 года) 26 бакинских комиссаров были казнены под Красноводском по приказу правительства Туркестана за сдачу Баку турецко-азербайджано-дагестанским войскам. Не эту ли дату отмечали в "Кофемании" журналисты Mach!?

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