Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

Пора разобраться.

Что такое Mash?

Mash – интернет-проект, запущенный весной 2017 года. Mash одним из первых находит эксклюзивные новости и разносит по интернету вирусные истории. Сейчас новости проекта активно используют большинство СМИ, в том числе – федеральные.

Проект живет во всех социальных сетях и мессенджерах, но позиционирует себя как телеграм-канал (самый крупный источник с новостями в мессенджере – 400 тысяч читателей).

Кто им руководит?

Первым главредом Mash стал Никита Могутин – бывший заместитель главного редактора Life. Проект стартовал на деньги Арама Габрелянова – генерального директора медиахолдинга News Media, которому принадлежит Life.

В ноябре 2017 Mash стал самоокупаем (в марте 2018 года прибыль от телеграм-канала составила 3,8 млн рублей), и весной Могутин выкупил свою долю акций (51%). В сентябре 2018 года Могутин покинул проект. «Mash, пожалуй, лучшее, что со мной могло случиться», – прокомментировал свое решение Могутин в фейсбуке. После его ухода главным редактором проекта стала Дарья Насонова.

По словам Могутина, на апрель 2018 года, в штат Mash входит 26 штатных журналистов (большинство – бывшие сотрудники Life) и 300-500 – внештатных (монтажеры, операторы и другие).

Почему это важно?

Mash первым дал новости о пьяных похождениях Александра Кокорина и Павла Мамаева и в деталях рассказал эту историю. Mash показал все: от избиения футболистами водителя ведущей «Первого канала» и чиновника Минпромторга до допросов игроков в полиции.

За полтора года существования Mash собрал огромную аудиторию:

• Телеграм (около 400 тысяч читателей)

• ВКонтакте (1,1 млн читателей)

• Фейсбук (110 тысяч читателей)

По данным «Медиалогии», по итогам первого полугодия 2017 года Mash стал самым цитируемым телеграм-каналом среди российских СМИ. Сейчас по этому показателю канал занимает второе место (первое – у политического канала «НЕЗЫГАРЬ»).

Какие еще эксклюзивные истории они находили?

Mash редко пишет о политике. Главная специализация – ДТП, личные истории и актуальные события.

Вот конкретные примеры, когда Mash находил и развивал важные темы:

• Сообщили подробности смерти Эдуарда Успенского

• Взяли резонансный комментарий у судьи, который пришел в магазин с голой женщиной

• Идентифицировали сотрудника центра «Э», против которого возбудили дело о пытках

Теперь они рассказывают про Кокорина и Мамаева.

Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

Mash: «Кокорин и Мамаев сняли целый вагон «Сапсана». Они громили мебель, приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя»

Mash: «Кокорин и Мамаев признали вину. Они «очень расстроены ситуацией»