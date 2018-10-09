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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: «Кокорин и Мамаев сняли целый вагон «Сапсана». Они громили мебель, приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя»

    По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арендовали целый вагон «Сапсана» для поездки в Москву после очного матча команд в десятом туре РПЛ. Как заявляет источник, там они устроили настоящий дебош.

    Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Кокорин и Мамаев встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».

    Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся, начался чад кутежа.

    Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.

    РЖД уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора», – сообщает Mash.

    Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    09.10.2018 15:57
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 10 октября 2018, 22:15

      Стыдно за футболистов! Теперь вместо футбольных новостей будут новости из правоохранительных органов.Зелёное поле ребята решили заменить полем боя.Только вот не ясно:за что бились и почему выбрано столь неординарное "орижие"(стулья Обидно, что это игроки из клубов , выступающих в европейских кубках. Позор для Зенита и Краснодара!

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:12

      По всему видно что ночь у них была "бурная".

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 9 октября 2018, 19:45

      Кокорину и Мамаеву нельзя друг с другом сближаться, иначе происходит "атомный" взрыв.

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 9 октября 2018, 19:19

      Дебилы конкчно, когда человек поднимается, он должен остаться человеком ( мозги у них позже заработают , НО , этот источник, Mash , если не ошибся , просто гребёт подписчиков и бабки.. затрахали сегодня, теперь их знают пи.... Вот так у нас, одни дебилы, а вторые засаживая первых , нехило зарабатывают!

      0
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 9 октября 2018, 17:57

      щас можно всё повесить на бедных игрочков...

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 17:19

      В РЖД уже заднюю дали.
      Милеровские видать вступили в дело.
      ОАО Газпром. Мечты сбываются.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > arzamas 9 октября 2018, 21:29

      Если так, буду только рад, но что то говорит об обратном.Работа серьёзная началась.Сам посуди.Свидетели и работники Сапсана подтверждают, что бедлам в поезде стоял фирменный, а руководство заднюю включило.Все на допрос явились, даже чувак типа с реанимации притопал, а Кокоша и Мамай не пришли.Адвоката прислали, а сами скорее всего под капельницами алкоголь выводят из организма.Менты не чешутся по этому поводу.Думаешь всё это на пустом месте приключилось ?

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > arzamas 10 октября 2018, 18:07

      Хорошо.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 октября 2018, 17:09

      А еще они изнасиловали всех проводниц, выкинули на ходу секьюрити и расцепили состав под Бологое...
      Привет гинеровским **********

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      Рейтинг: +115

      яцык 9 октября 2018, 17:09

      неужели этим тварям всё прокатит

      2
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 9 октября 2018, 17:09

      Конченые твари

      3
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      Рейтинг: +2643

      swot1205 9 октября 2018, 16:44

      что тут сказать: идиоты

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