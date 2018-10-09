Mash: «Кокорин и Мамаев сняли целый вагон «Сапсана». Они громили мебель, приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя»

По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арендовали целый вагон «Сапсана» для поездки в Москву после очного матча команд в десятом туре РПЛ. Как заявляет источник, там они устроили настоящий дебош.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Кокорин и Мамаев встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».

Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся, начался чад кутежа.

Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.

РЖД уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора», – сообщает Mash.

Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева