Mash: «Кокорин и Мамаев сняли целый вагон «Сапсана». Они громили мебель, приставали к проводникам и выпили весь запас алкоголя»

Стыдно за футболистов! Теперь вместо футбольных новостей будут новости из правоохранительных органов.Зелёное поле ребята решили заменить полем боя.Только вот не ясно:за что бились и почему выбрано столь неординарное "орижие"(стулья Обидно, что это игроки из клубов , выступающих в европейских кубках. Позор для Зенита и Краснодара!
По информации телеграм-канала Mash, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арендовали целый вагон «Сапсана» для поездки в Москву после очного матча команд в десятом туре РПЛ. Как заявляет источник, там они устроили настоящий дебош.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.
«Кокорин и Мамаев встряли еще и перед РЖД. Прошлой ночью они разнесли целый вагон «Сапсана».
Собственно, с этого все и началось. После воскресного матча футболисты арендовали целый вагон для поездки в Москву. Как только он тронулся, начался чад кутежа.
Хмельные и раздобревшие ребята громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя.
РЖД уже вышла на следователей и тоже намерена протащить Кокорина с Мамаевым по дороге позора», – сообщает Mash.
Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева