Mash: «Кокорин и Мамаев признали вину. Они «очень расстроены ситуацией» 

Появились подробности с допроса футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Информацию опубликовал телеграм-канал Mash.

«Ну что, есть первые детали допроса Кокорина и Мамаева.

Они полностью признали свою вину – как в хулиганке, так и в драке с водителем. Они «очень расстроены ситуацией», а полицию динамили два дня потому, что «были в замешательстве и не знали, что им делать», – говорится в сообщении.

Обоих футболистов задержали и поместили в изолятор.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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