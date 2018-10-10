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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: «Кокорин и Мамаев признали вину. Они «очень расстроены ситуацией» 

    Появились подробности с допроса футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Информацию опубликовал телеграм-канал Mash.

    «Ну что, есть первые детали допроса Кокорина и Мамаева.

    Они полностью признали свою вину – как в хулиганке, так и в драке с водителем. Они «очень расстроены ситуацией», а полицию динамили два дня потому, что «были в замешательстве и не знали, что им делать», – говорится в сообщении.

    Обоих футболистов задержали и поместили в изолятор.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин с друзьями избили Виталия Соловчука, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, возле московской гостиницы «Пекин». Позже в кафе «Кофемания» футболисты напали на чиновника Дениса Пака. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    10.10.2018 22:36
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +411

      aam 11 октября 2018, 16:55

      Обоссались пацики. Нужно уметь отвечать за свои поступки.

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      Рейтинг: +10

      Андрей П. 11 октября 2018, 12:10

      ага... блин, на кого рассчитаны такие отмазы?
      "...полицию динамили два дня потому, что «были в замешательстве и не знали, что им делать»
      Да с момента поднятия шумихи в СМИ (а это было позавчера утром), вокруг них сразу же нарисовались всевозможные дорогущие адвокаты, которые всё ОТ и ДО уже знали и понимали. Если было бы всё просто - в первый же день, сразу, адвокаты их за ручки сами привели бы в полицию. Уже тогда было всё понятно по имеющимся видео. Этот быстрый самостоятельный приход был бы как раз в пользу кокорина, мамаева и их адвокатов. Опросили бы и отпустили.
      А тут затянули до последнего...
      Причина в следующем:
      Во-первых, пришлось вести консультации, менять одного за другим адвокатов, так как даже крутые и прожжёные защитники понимали, что два дурака влипло конкретно, клубы их защищать не будут, а СМИ этих придурков раскрутят до конца, и в итоге откупиться, замять, закончить примирением уже не получится.
      Во-вторых (и это главное!!!) чуваки эти два дня отчаянно чистились от остатков той дряни, которой забили себя перед событиями и это был, отнюдь, не алкоголь! Уж не знаю, нюхали они, курили или глотали, но требовалось как можно лучше очистить организм от этих отягчающих обстоятельств. А чистка такая - дело серьёзное. Капельница, после которой чаще всего клиент без сил может сутки проспать...
      А нам тут баки заколачивают про их растерянность и замешательство ((

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 11:39

      какие милые бедные детишки " они очень расстроены ситуацией" насрали -отвечайте по полной

      1
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      Рейтинг: +2760

      за 11 октября 2018, 11:11

      не можешь пить - не пей!

      2
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 09:51

      "Что делать"? - вам надо обращаться к Чернышевскому.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 октября 2018, 09:11

      Заплакала лиса съевши курочку...

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 11 октября 2018, 06:41

      Да ягодки вы наши...расстроились....Пак сам на стул нарвался, водила тоже побежал на кулак....Отобрать все миллионы, посадить в тюрьму!!!а после на завод за 25 тыс руб

      5
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      Рейтинг: +934

      Krics 11 октября 2018, 01:07

      Похоже на президента с премьером, расстроены денег нет, но вы держитесь, пенсий нет , но Сирии поможем, налоги поднимем , но купол на Кубе воздвигнем, Америкосы ******, но наши дети, будут жить там, Гейропа -суки , но гражданство "второе" имеем там . Вставай страна огромная... рабы немы? ...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 октября 2018, 00:49

      Да и здесь п..здят, были они в замешательстве видите ли? От кумара отходили, чтобы ещё по другим статьям не попасть.

      5
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > ivanthebest 11 октября 2018, 01:27

      Обдумывали, кому и сколько заплатить, чтоб не сесть. Обзванивали всех вплоть до Мутко, скорее всего.
      Говорят, отчим Кокорина с большими связями. Именно за счет него Кокорин до сих пор считается талантом и "звездой" с огромной з/п, хотя стабильно не отыграл ни одного сезона. Вот отчим может постараться разрулить всю ситуацию, отмазав братьев Кокориных. А вот получится ли?

      А наркотики за пару дней не выветриваются, следы остаются до нескольких месяцев в организме.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 11 октября 2018, 00:08

      Водку пили , хохотали
      Протрезвели, плакать стали.

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