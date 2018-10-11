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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин: «Мне очень стыдно перед клубом, болельщиками. Прошу не лишать меня свободы и дать загладить вину»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с речью в зале суда. На нем определяется мера пресечения для футболиста, которого пытаются привлечь к ответственности по статье УК РФ «Хулиганство».

    «Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо.

    Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», – приводит слова игрока телеграм-канал Mash.

    Другой фигурант дела – хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.10.2018 20:17
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 октября 2018, 07:38

      Судя по интонации, сказанное извинение - как насмешка над всем произошедшим

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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2018, 02:25

      Сидя на лавке, читая по бумажке с трудом разбирая текст, написанный рукою адвоката, и это раскаяние?

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 октября 2018, 02:09

      По-моему эта речь сказана им на отъе..ись, чисто для галочки и зачитана чуть ли не по бумажке. Никакого раскаянья там и близко нет. По мне, он до сих пор уверен, что всё за него ещё разрулят. Но, ничего Саша, как только двери СИЗО закроются, пройдёт, одна ночь, вторая, третья, десятая, вот тогда может что-то и начнёт доходить до твоих мозгов. Сейчас для тебя это по ходу игра и некий квест, не больше. Всю серьёзность ты осознаешь возможно, потом, но будет уже поздно.

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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 12 октября 2018, 00:51

      ну вот и сиди сокамерникам яйца заглаживай

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 11 октября 2018, 22:35

      Адвокат текст написал) Лол

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2018, 21:52

      ваша честь а можно я по бумажке зачитаю так как тупой стал голова бухлом залита

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 11 октября 2018, 21:45

      так дайте ему загладить вину.Пусть едет в Магадан и играет за местный клуб, пока не выведет его рангом выше..

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > за ЦСКА с 1980г 11 октября 2018, 21:52

      Раньше в армию игроков призывали,чтобы за армейский клуб играть,а теперь в колонию чтоб спорт в Магадане поднимать? )))

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 11 октября 2018, 21:41

      Отпустят-не отпустят. Уже без разницы, речь идёт о 30-ти летних игроках, некоторые великие игроки в эти годы заканчивали карьеру из-за травм. Главное чтобы эта история стала поучительной для молодых пацанов которые только начинают зарабатывать большие деньги. А о Кокорине и Мамаеве надо всем уже успокоиться и жить дальше, а органы пусть разберуться по закону.

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      Рейтинг: +257

      vikrub 11 октября 2018, 21:39

      Желательно искупить на лесоповале. Там проблемы с языком не заметны. И интеллект совсем не нужен.

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      Рейтинг: +288

      Cнег 11 октября 2018, 21:32

      Да уж...С русским языком у футболистов , в основном, проблемы. двух слов связать не может. Просит: дать загладить вину... ладошкой, утюгом, чем? Взрослые люди и такие безграмотные и безответственные. ПОДЕЛОМ!

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