Кокорин: «Мне очень стыдно перед клубом, болельщиками. Прошу не лишать меня свободы и дать загладить вину»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с речью в зале суда. На нем определяется мера пресечения для футболиста, которого пытаются привлечь к ответственности по статье УК РФ «Хулиганство».

«Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо.

Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», – приводит слова игрока телеграм-канал Mash.

Другой фигурант дела – хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.

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