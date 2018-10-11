Кокорин: «Мне очень стыдно перед клубом, болельщиками. Прошу не лишать меня свободы и дать загладить вину»

Судя по интонации, сказанное извинение - как насмешка над всем произошедшим
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выступил с речью в зале суда. На нем определяется мера пресечения для футболиста, которого пытаются привлечь к ответственности по статье УК РФ «Хулиганство».
«Мне очень стыдно перед клубом, родителями и болельщиками. Я вел себя недопустимо.
Прошу не лишать меня свободы, дать загладить свою вину», – приводит слова игрока телеграм-канал Mash.
Другой фигурант дела – хавбек «Краснодара» Павел Мамаев.
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Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева