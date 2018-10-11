Кокорин подмигнул в камеру на допросе в полиции. Игроку грозит тюремный срок

Сегодня в сети опубликовали видео с допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В одном из моментов видно, как форвард петербуржцев подмигивает в камеру.

В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

twit text — Бомбардир (@bombardir_ru) 11 октября 2018 г.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева