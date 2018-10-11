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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин подмигнул в камеру на допросе в полиции. Игроку грозит тюремный срок

    Сегодня в сети опубликовали видео с допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина. В одном из моментов видно, как форвард петербуржцев подмигивает в камеру.

    В понедельник, 8 октября, Мамаев и Кокорин со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле московской гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновника Дениса Пака.

    В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Им грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеканал 360

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    11.10.2018 12:18
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 октября 2018, 20:38

      такое ощущение что это реалити шоу.. типа замуж за Бузову
      Кокоша не осознает что ему грозит реальный срок... но по кадрам с допроса он уверен что ничего и не будет.
      деньги – это грязь, но вот грязь, к сожалению, не деньги а люди которым деньги притупили мозги

      1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 11 октября 2018, 16:44

      Интересно, кто и зачем публикует такие фотографии с допроса?и для чего?

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 октября 2018, 15:55

      Кокорин намекает тюремной камере(пока только средству видеофиксации) на возможное длительное сотрудничество.

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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 11 октября 2018, 15:40

      Отходняк просто, засыпает....

      -1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 октября 2018, 15:18

      Наверное еще под кайфом.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2018, 14:05

      За подмигивание надо добавит пару лет, или нет, лучше три или четыре!

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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 11 октября 2018, 13:46

      Не надо жути нагонять. Не какого тюремного срока им не грозит. Ни один суд не назначит им реальное наказание в виде лишения свободы. И не только потому что они известные люди. Так было бы в отношении любого. Так как они впервые привлекаются. И эта статья ни является тяжкой максимум что им грозит это условный срок. На деле отделаются штрафом. Может назначат энное кол-во часов исправ. работ. А в этом конкретном случае я думаю будет примерение сторон.

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      Рейтинг: +139

      veksus > Mazai-NN 11 октября 2018, 14:08

      Скорее всего ты прав,но с другой стороны и потерпевший тоже не парень с района,так что там дело принципа может быть

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Mazai-NN 11 октября 2018, 14:21

      Согласен! Но кто нагнетает, вот что хотелось бы знать!

      -2
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      Рейтинг: +882

      kliker > Mazai-NN 11 октября 2018, 14:39

      Расстреляют их, милок, а статью переделают под тяжкую.
      Слышь, на площади толпа волнуется и народ "Распни!" кричит.
      А власть у нас народная. Сделает, как народ просит.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 11 октября 2018, 13:32

      будет в зоне играть

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      Рейтинг: +17911

      paracetamol 11 октября 2018, 13:29

      Подмигнул и что? Может у него глаз зачесался?

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      Рейтинг: +1154

      Стаz 11 октября 2018, 13:10

      Хайп удался

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