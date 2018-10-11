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    • «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева


    3.8
    Голосов: 12
    11.10.2018 01:00
    Да, такие люди тоже есть.

    Баскетболист Артем Кузякин не верит, что Кокорин мог ударить стулом просто так, и считает, что ситуацию могут использовать как пиар.

    «Так как они люди известные, то некоторые у нас любят, так сказать, «спровоцировать ситуацию». Я просто не очень верю в то, что Саша взял и просто так кого-то ударил стулом. Я думаю, что они просто попали не в то место не в то время. Так как мы живем в мире соцсетей, интернета и всего остального, то многие делают на этом пиар. Я сам был профессиональным баскетболистом, сам попадал в разные ситуации и могу их понять. Хочу выступить в защиту этих двух ребят»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев – друг футболистов. Вот что говорит:

    «С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил.

    Участник первой драки – водитель Виталий Соловчук – именно он спровоцировал ситуацию. Он первый сказал плохое слово, его машину никто не трогал. Такого не было. Я не говорю, что они правы. Согласен, что так вести себя нельзя. Но никто не знает всей ситуации»

    Нашелся еще один очевидец драки у гостиницы, имя которого не называется.

    «Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Водитель просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это».

    Однако начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет»

    Первый тренер Кокорина – Валерий Стаферов – игрока не защищает, но расстройства не скрывает.

    «Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что все так получилось. Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… Он был увлеченным, влюбленным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это все, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг»

    Спортивный агент и подруга Кокорина дала огненное интервью. По мнению Дарьи Шишкановой, все что происходит – заговор против футболистов.

    «Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Я уверена, что ситуация эта была заранее как-то смоделирована, спрогнозирована. Я думаю, что эти люди взаимосвязаны и здесь какой-то своего рода черный заговор был устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется и когда мужчина не может ответить на какое-то оскорбление.

    Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация.

    Будь это не футболисты, а какие-то менее известные люди, я думаю, что такого резонанса бы не было. Запланированного резонанса, более того. Я вас уверяю, что данный резонанс был запланирован и тщательно. Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие»

    А потом было еще одно. Снова Дарья:

    «Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить, давайте будем брать выше, господина Миллера, может быть? Я ищу второе, третье дно, а вы ничего этого не видите и не хотите понимать. По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них»

    Самый запоминающийся и яркий монолог в защиту футболистов выдал отец Мамаева. Полная версия, кому интересно, тут.

    «Как вам не стыдно, чертям, *** в рот?! Гореть вам всем в аду, ***. Поняли мою позицию? Передайте мою позицию всем, ***, [презервативам], которые от зависти желчью скоро подавятся. Что обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, сука, оступился, вы каждый готов нож в спину воткнуть, ***»

    Президент «Урала» Григорий Иванов вообще готов взять футболистов в свой клуб.

    «Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили.

    Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер – очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой»

    Использованы цитаты с сайтов: rosbalt.ru, championat.com, youtube.com, sport-express.ru, iz.ru, m24.ru, sports.ru, а также с телеграм-канала «Мутко против».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 12
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +570

      avera 14 октября 2018, 13:32

      По мамаеву все вопросы к папаше , что воспитал , то и получилось. Как говорится яблочко от яблони.

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 13 октября 2018, 14:21

      Нет им прощения - это позор страны. Гнать таких быдланов из спорта надо чем быстрее, тем лучше для всех.

      1
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      Рейтинг: +12491

      DeStar 12 октября 2018, 09:58

      Всегда любил когда говорят, да они были бухие, на веселе, и решили подойди и тут начинается," любезно поинтересоваться" , " просто спросить" , "узнать мнение насчет чего-либо" , " справиться о здоровье" .
      А на деле было что-то типа такого " Эй ты слыш, (свист) , эй ты лысый, сюда иди, ты че там брякнул пес? за слова ответишь щас, вах." и прочее.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4305

      Zubo 12 октября 2018, 00:07

      Зенит и Краснодар теперь клубы - побратимы !

      3
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 11 октября 2018, 21:17

      никто не оправдывает. так как большинство примерно представляют себе ситуацию и никому не нравится "нарываться" на таких. НО. Категорически надоело все раздувать до общественного судилища. На всем зарабатывать. История с Джигарханяном - отличная картинка происходящего в медиа. А потому мне неприятно смотреть, как всей страной из возят носом об стол. Провинились - пусть идут разбирательства, как положено. И достаточно.

      2
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      Рейтинг: +9

      Владимир 952 11 октября 2018, 20:39

      Жареные журналисты. Такие раздувают из мухи слона, ставя с ног на голову. Привлекать надо провокаторов, а им похоже ничего не будет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +701

      Хведя 11 октября 2018, 19:02

      В общем, пока вот что выходит: согласно нормам УПК РФ, лицам, совершившим преступления средней и ниже средней тяжести (у Кокоши с Мамаем - средняя), ранее не отбывавшим наказания за другие уголовные преступления, при наличии положительных характеристик с места работы (кто бы сомневался, что охарактеризуют как нельзя лучше?), как правило, назначается наказание, НЕ СВЯЗАННОЕ с реальным лишением свободы. Это мне знакомый юрист сегодня разъяснил. Вот так.

      0
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      Рейтинг: +30

      shipapiter 11 октября 2018, 16:40

      Видео кусками - большой вопрос. С погромом Сансана не получилось - РЖД видимо не вписалось. Все остальное тоже развалится. Ищите кому это было нужно. Водитель в реанимации. Чуть ли не умирает. На следующий день как ни в чем не бывало дает интервью на ТВ. Приходит на очную ставку. НЕ ВЕРЮ.

      1
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      Рейтинг: +26

      tehno 11 октября 2018, 16:03

      Кокорин и Мамаев результат безконтрольности и не воспитания в клубах в которых они играют. Пацаны котрые получают большие деньги не понимают и не умеют как и что с ними делать. Либо платите как шахтеру или сталевару или воспитывайте этот молодняк как надо. Главная вина в руководстве клубов!!!

      0
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      Рейтинг: +662

      somn > tehno 11 октября 2018, 16:59

      Ну ты такой правильный.

      0
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      Рейтинг: +662

      somn 11 октября 2018, 14:51

      Виноват во всём Пак! Тут двух мнений быть не может. Он назвал двух друзей, двух простых мальцов из подмосковья пи....сами! Пусть спасибо скажет, что легонько стулом по башке прошлись.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > somn 11 октября 2018, 15:29

      Если это действительно так,Паку не на что жаловаться.

      1
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      Рейтинг: +26

      tehno > somn 11 октября 2018, 15:58

      Не городи херню если не знаешь. Кокорин и Мамаев давно шли к такому "финишу"... почему их не воспитали в командах как надо, вот главный вопрос...

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