«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

Да, такие люди тоже есть.

Баскетболист Артем Кузякин не верит, что Кокорин мог ударить стулом просто так, и считает, что ситуацию могут использовать как пиар.

«Так как они люди известные, то некоторые у нас любят, так сказать, «спровоцировать ситуацию». Я просто не очень верю в то, что Саша взял и просто так кого-то ударил стулом. Я думаю, что они просто попали не в то место не в то время. Так как мы живем в мире соцсетей, интернета и всего остального, то многие делают на этом пиар. Я сам был профессиональным баскетболистом, сам попадал в разные ситуации и могу их понять. Хочу выступить в защиту этих двух ребят»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев – друг футболистов. Вот что говорит:

«С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Участник первой драки – водитель Виталий Соловчук – именно он спровоцировал ситуацию. Он первый сказал плохое слово, его машину никто не трогал. Такого не было. Я не говорю, что они правы. Согласен, что так вести себя нельзя. Но никто не знает всей ситуации»

Нашелся еще один очевидец драки у гостиницы, имя которого не называется.

«Никто никаких бутылок рядом с машиной не бил, это можно рассмотреть на видео. Водитель просто вышел и начал орать на ребят матом, использовал одно совсем обидное слово. Александр и Павел подошли к водителю, потребовали объясниться. Тот в ответ стал пугать неприятностями и опять в лицо им повторил это слово, добавив: «Я так считаю и готов ответить за это». Однако начало драки ничего не предвещало. Ругаясь, Павел жестикулировал. Водитель отбросил его руку и еще ударил в лицо. Мамаев этого не ожидал, даже отлетел в сторону. Ну, и понеслось. Если брать с каких-то мужских понятий, то водитель просто провоцировал ребят. Подозреваю, он так делал не первый раз и был уверен, что ему ничего не будет»

Первый тренер Кокорина – Валерий Стаферов – игрока не защищает, но расстройства не скрывает.

«Мне очень обидно… Но поливать грязью Сашу я не буду. Факт в том, что он сам виноват в том, что все так получилось. Мне жалко Сашу. В 27 лет закончить с футболом… Он был увлеченным, влюбленным в футбол человеком. Выпустился из школы и горел желанием пробиться на самый верх. Это все, что его интересовало. В принципе он всего этого и достиг»

Спортивный агент и подруга Кокорина дала огненное интервью. По мнению Дарьи Шишкановой, все что происходит – заговор против футболистов.

«Я более чем уверена, что в данном случае мы можем говорить о каком-либо заговоре. Я уверена, что ситуация эта была заранее как-то смоделирована, спрогнозирована. Я думаю, что эти люди взаимосвязаны и здесь какой-то своего рода черный заговор был устроен. Вы знаете, очень стыдно, когда мужчина не дерется и когда мужчина не может ответить на какое-то оскорбление. Зная лично Александра, я знаю, какой он интеллигентный, воспитанный человек, и в данном случае это была чистой воды провокация. Будь это не футболисты, а какие-то менее известные люди, я думаю, что такого резонанса бы не было. Запланированного резонанса, более того. Я вас уверяю, что данный резонанс был запланирован и тщательно. Это просто какая-то кинокомедия, это какой-то кошмар. Все накинулись на ребят, безобразие»

А потом было еще одно. Снова Дарья:

«Может быть, это заказуха, какое-то заказное мероприятие для того, чтобы очернить, давайте будем брать выше, господина Миллера, может быть? Я ищу второе, третье дно, а вы ничего этого не видите и не хотите понимать. По одному дню будем судить, какие они мерзавцы? Ими гордилась вся страна. Сколько было хорошего сделано, давайте вспомним что-нибудь хорошее о них»

Самый запоминающийся и яркий монолог в защиту футболистов выдал отец Мамаева. Полная версия, кому интересно, тут.

«Как вам не стыдно, чертям, *** в рот?! Гореть вам всем в аду, ***. Поняли мою позицию? Передайте мою позицию всем, ***, [презервативам], которые от зависти желчью скоро подавятся. Что обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, сука, оступился, вы каждый готов нож в спину воткнуть, ***»

Президент «Урала» Григорий Иванов вообще готов взять футболистов в свой клуб.

«Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева. Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили. Их должны наказать по букве закона, то, что Кокорин и Мамаев делают на записях с видеокамер – очень нехорошо, но лишать людей профессии… Пусть искупают свою вину игрой»

Использованы цитаты с сайтов: rosbalt.ru, championat.com, youtube.com, sport-express.ru, iz.ru, m24.ru, sports.ru, а также с телеграм-канала «Мутко против».

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