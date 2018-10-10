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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Отец Мамаева: «Как вам не стыдно, чертям? Вы готовы воткнуть нож в спину простому русскому парню как только он оступился»

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин Мамаев позвонил в клуб и заявил, что руководство ведет себя неподобающим образом.

    Ранее Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал участником скандального инцидента: в компании своих друзей в Москве, 8 октября, они избили двух человек.

    «Пускай они не ***. Я с Хашигом [генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг] разговаривал вчера, и Хашиг нас послал демократично ***. Я им сказал: «Вы что, ***, устроили, *** твою мать? Вы что устроили, ***, черти? И с Монте-Карло, ***, устроили! Что вы, ***, делаете, ***? Кого ***? Человек в отпуске находится, ***! Кого ***, что они сейчас устроили?

    Сука, черти! Как вам не стыдно, чертям, *** в рот?! Гореть вам всем в аду, ***. Поняли мою позицию? Передайте мою позицию всем, ***, [презервативам], которые от зависти желчью скоро подавятся. Что обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, сука, оступился, вы каждый готов нож в спину воткнуть, ***», – сказал Константин Мамаев.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    10.10.2018 13:20
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    Комментарии136
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 11 октября 2018, 03:31

      А вот и воспитатель сынка объявился... Собственно прекрасно видно, откуда быдло растет...

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 октября 2018, 02:42

      Кто тут ЧЁРТ, и ЧЕРТЁНОК, выращенный тобою, по-моему уже всем понятно

      1
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      Рейтинг: +1356

      Lilipyt 11 октября 2018, 01:36

      Его отец ноет только из-за того, что сын потеряет немалые деньги. И ответ за совершенное его отпрыском: "Он оступился, бывает". Ни сожаления, ни раскаяния. Впрочем как и у его сына.... Краснодару не нужна чернуха и негатив в свою сторону из-за клоуна. ФК молодой и достиг слишком много для того, чтобы терпеть крах из-за кого-то. Это обычное дело и неважно в какой стране происходит. В любом клубе есть распорядок и требования к игрокам в период отпуска, чтобы не подрывать имидж команды и за подрыв применяются санкции. Галицкий создал инфраструктуру и детскую академию с нуля. Он идет к своей мечте и желает, что бы в клубе играли 100% краснодарских воспитанников. И понятное дело, что Мамаев своим поступком оскорбил и осквернил все достижения сделанные клубом т.к. является его частью. Поэтому нет причин, чтобы держать такого человека в команде. Мамаев найдет клуб болтающийся в низу таблицы, но не один ТОП клуб не возьмет его.

      1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 11 октября 2018, 00:51

      Оступился - отвечай. Совсем ох--ли черти. Бабло получают не за хер. Только с травмами сидят и режим нарушают.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:00

      Какова яблоня, такое и яблочко...

      7
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      Рейтинг: +30

      DKGOM > Рубик Докоян 10 октября 2018, 21:21

      С языка снял.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > DKGOM 10 октября 2018, 21:29

      ))) Бывает...

      4
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 20:06

      Его речь все и определяет ,как шло воспитание сына.

      12
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 октября 2018, 19:43

      Как тебе папаня не стыдно? Ты человека воспитать не смог!

      6
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      Рейтинг: +348

      343443 10 октября 2018, 19:37

      Они и показывают свою правоту,суки зажравшие.и опять останутся безнаказанными

      4
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 октября 2018, 19:34

      Вот это по нашенски, по интеллигентски! Сказанул, так сказанул. Прям не в бровь, а в глаз. Ясно откуда "ноги растут". Одним словом сын своего отца.

      6
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      Рейтинг: +117

      Крейсеp 10 октября 2018, 19:06

      Есть ощущение, что папаша что-то хотел сказать.

      6
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