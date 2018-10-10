Отец Мамаева: «Как вам не стыдно, чертям? Вы готовы воткнуть нож в спину простому русскому парню как только он оступился»

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин Мамаев позвонил в клуб и заявил, что руководство ведет себя неподобающим образом.

Ранее Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным стал участником скандального инцидента: в компании своих друзей в Москве, 8 октября, они избили двух человек.

«Пускай они не ***. Я с Хашигом [генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг] разговаривал вчера, и Хашиг нас послал демократично ***. Я им сказал: «Вы что, ***, устроили, *** твою мать? Вы что устроили, ***, черти? И с Монте-Карло, ***, устроили! Что вы, ***, делаете, ***? Кого ***? Человек в отпуске находится, ***! Кого ***, что они сейчас устроили?

Сука, черти! Как вам не стыдно, чертям, *** в рот?! Гореть вам всем в аду, ***. Поняли мою позицию? Передайте мою позицию всем, ***, [презервативам], которые от зависти желчью скоро подавятся. Что обычный русский парень, ***, зарабатывает деньги, а как только, сука, оступился, вы каждый готов нож в спину воткнуть, ***», – сказал Константин Мамаев.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву