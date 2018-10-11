Мамаев: «Очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выразил надежду, что участие в скандальном инциденте не отразится на его дальнейшей карьере.

8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

«Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво...

Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол», – сказал Мамаев.

В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

«Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева