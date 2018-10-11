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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Мамаев: «Очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выразил надежду, что участие в скандальном инциденте не отразится на его дальнейшей карьере.

    8 октября, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями сначала избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука возле гостиницы «Пекин», а после в кафе «Кофемания» напали на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

    «Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво...

    Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешится, и я смогу и дальше играть в футбол», – сказал Мамаев.

    В настоящее время Мамаев и Кокорин находятся под стражей. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Футболистам грозит до семи лет лишения свободы.

    «Может, это заказуха?». Кто оправдывает Кокорина и Мамаева

    Источник: «Комсомольская правда»

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    11.10.2018 17:10
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 12 октября 2018, 09:26

      пиво, что вы где-то 2 дня гасились чтобы оно выветрилось? ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 октября 2018, 03:01

      ФК ФСИН Вокрута ждет вас ребятки.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2018, 02:32

      Разрешится? Интересно, каким это образом, надеетесь всё-же на свои денежки?

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 11 октября 2018, 23:03

      Надеюсь получите по полной...И Вас уже не возьмут в нормальный клуб...

      0
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      Рейтинг: +11

      ccr 11 октября 2018, 22:27

      Пиво виновато,что ко ко что мамай катят на пиво,это что за марка пива,от которого так сносит башню,сообщите,кто знает,хочу провести следственный эксперимент.

      0
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 11 октября 2018, 22:06

      За Динамо(Магадан) или Торпедо(Коми)...Как то так.

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 11 октября 2018, 21:55

      Сможешь играть,но на зоне.

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      Рейтинг: +79

      Авангард1970 11 октября 2018, 20:50

      Поиграет ещё, за ветеранов,через пятилетку.

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      Рейтинг: +42

      1986Александр 11 октября 2018, 20:49

      Ну сама невинность.. как то само собой получилось)) После забитых мячей надо такие исповеди рассказывать. "Павел, а как вы забили такой чудесный гол рабоной?" Ой, да было много тренировок, потом ночью тоже много тренировались, и как то случайно получилось что забил...Наркоманы такие забавные люди)

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 11 октября 2018, 20:43

      Его уверенности можно позавидовать.

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