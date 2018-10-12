Чочиев – Кокорину: «Мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат»

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев выразил поддержку форварду «Зенита» Александру Кокорину, который накануне был заключен под стражу решением суда на два месяца как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы 8 октября.

«Брат мой! Мы старались и делали все, что могли, нам не хватило совсем чуть-чуть, но ничего, брат, мы сделаем все, чтобы эти два месяца пролетели быстро.

Это останется в истории, и все встанет на свои места, мы с тобой знаем правду, и это главное. Я буду прилетать каждую неделю к тебе. Ты все равно наша гордость, друг, брат, великолепный футболист.

Ты Человек с большой буквы и большим сердцем. Этих качеств у тебя не отнять, наша страна недостаточно хорошо знает тебя и осуждает, но есть люди, которые знают и всегда будут рядом с тобой.

Я тебя люблю как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни!» – написал Чочиев.

Ранее Кокорин подвергался критике за стрельбу из пистолета на свадьбе Чочиева.

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