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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чочиев – Кокорину: «Мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев выразил поддержку форварду «Зенита» Александру Кокорину, который накануне был заключен под стражу решением суда на два месяца как подозреваемый по уголовному делу о двух драках в центре Москвы 8 октября.

    «Брат мой! Мы старались и делали все, что могли, нам не хватило совсем чуть-чуть, но ничего, брат, мы сделаем все, чтобы эти два месяца пролетели быстро.

    Это останется в истории, и все встанет на свои места, мы с тобой знаем правду, и это главное. Я буду прилетать каждую неделю к тебе. Ты все равно наша гордость, друг, брат, великолепный футболист.

    Ты Человек с большой буквы и большим сердцем. Этих качеств у тебя не отнять, наша страна недостаточно хорошо знает тебя и осуждает, но есть люди, которые знают и всегда будут рядом с тобой.

    Я тебя люблю как родного брата, и мы пройдем вместе через эту сложность. Держись, брат, это не худшее, что может быть в жизни!» – написал Чочиев.

    Ранее Кокорин подвергался критике за стрельбу из пистолета на свадьбе Чочиева.

    Их арестовали. И это не конец

    Источник: Instagram

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    12.10.2018 10:06
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 12 октября 2018, 23:22

      Братан, ти салут из ствала на наш свадба делаль, вино с нами пиль, плясаль как настаячий музшина....Тебе будем кармить, и все лубит!! Не сы, скора будиш на воля!

      Кокорин, ты - кто?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 12 октября 2018, 17:10

      Такие слова вызывают больше, удивление.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 октября 2018, 16:18

      как сказал чачуев что сделает всё чтобы срок пролетел быстро Он свой календарь сейчас рисует сегодня 11 октября через неделю будет 8 декабря вот и пролетели сроки в Бутырке ха

      4
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      Рейтинг: +2280

      kvm 12 октября 2018, 15:36

      Кокоша: - Не брат ты мне, гнида черножопая! ("Брат")

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 12 октября 2018, 14:13

      Господи, какую дичь он несет! Еще один с футбольным мячом вместо головы.

      7
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      Рейтинг: +1710

      Sviro > Andrey160268 12 октября 2018, 14:33

      Только не надо плохо о футбольном мяче! ;о))

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 13:26

      Странные слова Чочиев произнес. Неуместные. Неправильные.
      Сказал бы проще: "Держись, Кокорин. Тайсон вышел, и ты выйдешь".

      1
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      Рейтинг: -97

      Zenitiki 12 октября 2018, 12:54

      Уроды

      2
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa > Zenitiki 12 октября 2018, 13:10

      Ты прав , к двум подследственным уродам добавился третий на свободе !

      4
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 12 октября 2018, 12:54

      А зачем Кокорина в СИЗО отправили? Находился бы до суда под домашним арестом. Куда он денется? Следствию никак не помешает. Там вся доказательная база в Тырнете. Проучили чутка сладкую парочку и - довольно. Пущай министру и шоферу по несколько мультов бакинских выкатят. И - по рукам!

      -3
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      Рейтинг: +74

      smv73 12 октября 2018, 12:37

      Да кокорина крышуют кавказцы, деньги с него имеют, сейчас на его же деньги передачки будут таскать.

      1
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      Рейтинг: +30

      shipapiter > smv73 12 октября 2018, 12:49

      Очень остроумно.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 октября 2018, 12:34

      Нужно наказать хотя бы для того, что бы другим не повадно было, а то молодые смотрят идумают, что им то же все будет с рук сходить... Публичная порка, в тюрму не надо, но от футбола отстранить навсегда!

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