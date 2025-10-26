Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Алан Чочиев - статистика

Жетысу
7 сентября 1991 (35)
#11 | Полузащитник
180 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жетысу
18
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Жетысу
0 : 1
26.10.2025
Кызыл-Жар
1' - 61'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
1' - 64'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайрат
5 : 0
05.10.2025
Жетысу
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
1 : 1
16.09.2025
Кайсар
1' - 67'
11'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
1' - 71'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 0
17.08.2025
Атырау
1' - 76'
28'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Окжетпес
1 : 2
09.08.2025
Жетысу
81' - 90'
81'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 0
03.08.2025
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
1 : 0
20.07.2025
Ордабасы
1' - 56'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
3 : 1
13.07.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 2
06.07.2025
Астана
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Улытау
1 : 2
28.06.2025
Жетысу
1' - 77'
31'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 1
21.06.2025
Жетысу
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
2 : 2
14.06.2025
Кайрат
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
2 : 2
31.05.2025
Жетысу
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
0 : 0
05.04.2025
Женис
1' - 22'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
3 : 0
30.03.2025
Жетысу
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
08.03.2025
Улытау
1' - 84'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.03.2025
Жетысу
1' - 80'
Главные новости
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
2
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Ловчев дружит с Талалаевым: «Это не понтовка»
Вчера, 22:56
1
РПЛ. ЦСКА обыграл «Динамо Мх» (3:1) и вытеснил «Спартак» из топ-3
Вчера, 22:43
14
«Это дурилово»: Ловчев раскритиковал тренерский штаб сборной России
Вчера, 22:30
4
Тренер «Динамо» Шварц сделал заявление после пяти побед подряд в РПЛ
Вчера, 22:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+