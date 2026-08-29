Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об обратной замене Данилы Козлова в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Мы перестроились на игру с тремя центральными защитниками, и нам нужен был ещe один нападающий. Поэтому приняли решение снять Даню Козлова. Оставили двух полузащитников в середине и одного нападающего в центральной зоне для давления. Сработало, отыграли один гол – могли и второй, но, к сожалению, не реализовали моменты», – сказал Игдисамов.