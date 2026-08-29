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Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»

29 августа, 00:32
5

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался об обратной замене Данилы Козлова в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Мы перестроились на игру с тремя центральными защитниками, и нам нужен был ещe один нападающий. Поэтому приняли решение снять Даню Козлова. Оставили двух полузащитников в середине и одного нападающего в центральной зоне для давления. Сработало, отыграли один гол – могли и второй, но, к сожалению, не реализовали моменты», – сказал Игдисамов.

  • Встреча прошла в Самаре.
  • ЦСКА уступал в счете.
  • Москвичи остались на третьем месте.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Козлов Данила Игдисамов Дмитрий
Комментарии (5)
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legend.2027
1787955877
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RUSARM
1787956370
Игди,а что в тренерском штабе делает агдамов,тренер по нападающим,он то в свои лучшие годы толком ни чем не отличался,вот и видно,что луси который раз не может забить один в один,вот где выводы надо делать,да и Бориско пора в старт ставить,а твоего сынка торопыгу на лавку,больно он уж очень мандражирует да и не выручает,или вы хотите сделать из Бориско второго торопыгу,весело идете к намеченной цели... Я за ЦСКА болею с 1967 года,так что могу кое что понимать и видеть в игре....
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boris63
1787970136
Игры нет, тактика отсутствует напрочь, команда не готова физически. Отсюда и такое количество травм. Но у тренера всё хорошо, маньяк блин. Дальше ждём срыв в пике,благо удар будет не таким болезненым, хорошего было мало.
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Интерес
1787989364
Да ладно! Козлик-полный ноль.Один круг прилично отыграл в "Балтике", и на этом закончил.
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