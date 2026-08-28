Кисляк прокомментировал свою травму

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о травме, полученной в 6-м туре РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Друзья, всем привет. Наверное, как и вы, огорчeн результатом. Что касаемо моего здоровья, спасибо вам большое за поддержку, за тeплые слова, я всe это вижу. Предварительно – сильный ушиб, и, надеюсь, в скором времени буду в строю», – сказал Кисляк в телеграм-канале.