Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал понять, что контракт с полузащитником Эсекьелем Барко будет продлен.

– Генеральный директор Сергей Некрасов сказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с Барко. Есть какая-то информация и уверенность, что Эсекьель останется в «Спартаке»?

– Я говорил ещe 2-3 месяца назад, перед началом сезона, что для нас очень важно сохранить тех футболистов, основной костяк, который у нас уже был. И Барко является одним из ключевых наших футболистов. Эсекьель близок к подписанию нового контракта, и я уверен, что он будет с нами.