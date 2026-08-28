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  • Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»

Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»

28 августа, 22:55
6

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал понять, что контракт с полузащитником Эсекьелем Барко будет продлен.

– Генеральный директор Сергей Некрасов сказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с Барко. Есть какая-то информация и уверенность, что Эсекьель останется в «Спартаке»?

– Я говорил ещe 2-3 месяца назад, перед началом сезона, что для нас очень важно сохранить тех футболистов, основной костяк, который у нас уже был. И Барко является одним из ключевых наших футболистов. Эсекьель близок к подписанию нового контракта, и я уверен, что он будет с нами.

  • В это трансферное окно Барко входил в число трансферных целей «Индепендьенте».
  • Срок нового договора, по версии Мерло, расходится со сведениями российских источников, которые ранее писали о соглашении до 2030 года.
  • В этом сезоне Барко провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель Карседо Хуан Карлос
Комментарии (6)
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FWSPM
1787955303
Главное что бы обороты не сбавил
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Бумбраш
1787969911
Мне кажется уже давно все подписали и сидят на попе ровно и просто спецом выбрасывают в СМИ всякие слухи
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zigbert
1787981737
Затянулось все как то до неприличия. И главное все согласовано,все согласны.
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Литейный 4 (returned)
1787983870
Комментарий скрыт модератором
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...уефан
1787989666
...одобрямс, поддержамс и ожидамс...
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