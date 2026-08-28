Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал понять, что контракт с полузащитником Эсекьелем Барко будет продлен.
– Генеральный директор Сергей Некрасов сказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с Барко. Есть какая-то информация и уверенность, что Эсекьель останется в «Спартаке»?
– Я говорил ещe 2-3 месяца назад, перед началом сезона, что для нас очень важно сохранить тех футболистов, основной костяк, который у нас уже был. И Барко является одним из ключевых наших футболистов. Эсекьель близок к подписанию нового контракта, и я уверен, что он будет с нами.
- В это трансферное окно Барко входил в число трансферных целей «Индепендьенте».
- Срок нового договора, по версии Мерло, расходится со сведениями российских источников, которые ранее писали о соглашении до 2030 года.
- В этом сезоне Барко провел за красно-белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
Источник: Metaratings