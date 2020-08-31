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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Факел
Чайка - Факел: обзор матча 31 августа 2020
Чайка
31.08.2020, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Факел
9'
В. Кулик (П)
9'
В. Кулик (П)
90+3'
В. Хозин
90+5'
В. Хозин
64'
А. Разборов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Факел
Замена
В. Лазарев
️️️️
П. Володкин
90'
+6
ГОЛ! 4:1!
В. Хозин
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
В. Хозин
90'
+3
90'
+1
Замена
️️️️
В. Мастерной
Вторая желтая
М. Васильев
89'
Вторая желтая
М. Васильев
89'
87'
Желтая карточка
Д. Коробов
87'
Замена
М. Седов
️️️️
О. Дмитриев
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Белоус
84'
Желтая карточка
П. Володкин
82'
Желтая карточка
П. Володкин
82'
Замена
П. Володкин
️️️️
Н. Глушков
81'
Желтая карточка
М. Васильев
78'
Желтая карточка
М. Васильев
78'
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Разборов
Замена
М. Палиенко
️️️️
Е. Дегтярев
64'
57'
Замена
А. Разборов
️️️️
Н. Дроздов
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
33'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
33'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Кулик
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Кулик
9'
Желтая карточка
И. Леонтьев
4'
Желтая карточка
И. Леонтьев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Дмитрий Коробов
АП
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
10
Петр Володкин
АП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
3-2-4-1
47
Филиппов
3
Гогличидзе
2
Хозин
97
Васильев
8
Карташов
38
Алейников
11
Дегтярев
55
Кулик
52
Леонтьев
47
Глушков
24
Белоус
4-1-2-3
30
Кортнев
71
Мастерной
4
Дашаев
92
Брызгалов
54
Соловьёв
34
Дроздов
99
Акбашев
10
Григорьев
34
Дмитриев
7
Коробов
7
Никитин
Володкин
69
Лазарев
69
Лазарев
Володкин
24
Белоус
7
Хохлачев
7
Хохлачев
24
Белоус
47
Глушков
10
Володкин
10
Володкин
47
Глушков
11
Дегтярев
99
Палиенко
99
Палиенко
11
Дегтярев
34
Дроздов
7
Разборов
7
Разборов
34
Дроздов
34
Дмитриев
8
Седов
8
Седов
34
Дмитриев
Остались в запасе
Чайка
Факел
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
98
Роман Пухов
ЦФ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Владимир Бесчастных
Статистика матча Чайка - Факел
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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