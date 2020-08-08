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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Алания
Чайка - Алания: обзор матча 08 августа 2020
Чайка
08.08.2020, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 3
Завершен
Алания
50'
И. Машуков
90+1'
Б. Гурциев
90+5'
Х. Кочиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Алания
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Х. Кочиев
90'
+2
Желтая карточка
Б. Гурциев
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Гурциев
84'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Б. Хадарцев
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
М. Палиенко
84'
Замена
М. Митришев
️️️️
Л. Гогличидзе
82'
79'
Замена
А. Цараев
️️️️
Б. Магомедов
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
Р. Хайруллов
77'
75'
Замена
Д. Кобесов
️️️️
Д. Дзахов
71'
Желтая карточка
Х. Хосонов
61'
Желтая карточка
Д. Дзахов
60'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Машуков
60'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
А. Хабалов
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Хохлачев
59'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Машуков
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Алейников
46'
Желтая карточка
К. Савичев
40'
Желтая карточка
К. Савичев
39'
33'
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
24
Илья Белоус
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
33
Мухарбек Бураев
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-3-2-1-1
47
Филиппов
97
Васильев
92
Хайруллов
2
Хозин
3
Гогличидзе
38
Алейников
4
Савичев
55
Кулик
52
Леонтьев
99
Палиенко
7
Хохлачев
3-1-2-3-1
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Кочиев
19
Бутаев
13
Засеев
88
Кобесов
71
Дзахов
10
Хадарцев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
99
Палиенко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
99
Палиенко
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
92
Хайруллов
38
Алейников
47
Глушков
47
Глушков
38
Алейников
3
Гогличидзе
95
Митришев
95
Митришев
3
Гогличидзе
7
Хохлачев
24
Белоус
24
Белоус
7
Хохлачев
10
Хадарцев
7
Гурциев
7
Гурциев
10
Хадарцев
71
Дзахов
10
Кобесов
10
Кобесов
71
Дзахов
14
Машуков
99
Суанов
99
Суанов
14
Машуков
97
Магомедов
22
Цараев
22
Цараев
97
Магомедов
15
Хабалов
80
Хосонов
80
Хосонов
15
Хабалов
Остались в запасе
Чайка
Алания
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
10
Петр Володкин
АП
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
33
Мухарбек Бураев
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
10
Петр Володкин
АП
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
7
Сергей Крамаренко
ЦП
5
Алан Багаев
ЦЗ
23
Георгий Натабашвили
ВР
21
Батрадз Кокоев
ОП
33
Мухарбек Бураев
ВР
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Чайка - Алания
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
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3 : 0
31.10.2026
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Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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