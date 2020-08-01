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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Чайка
Нефтехимик - Чайка: обзор матча 01 августа 2020
Нефтехимик
01.08.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
60'
Д. Хубаев
79'
Н. Глушков
79'
В. Хозин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Чайка
Замена
Д. Кайков
️️️️
М. Уридия
90'
+2
Замена
А. Котик
️️️️
А. Семенов
89'
82'
Замена
Д. Карташов
️️️️
И. Леонтьев
81'
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Хохлачев
79'
ГОЛ! 1:2!
В. Хозин
79'
ГОЛ! 1:1!
Н. Глушков
Замена
М. Земсков
️️️️
Д. Кленкин
75'
Желтая карточка
А. Лелюкаев
73'
69'
Замена
Н. Глушков
️️️️
Е. Дегтярев
Желтая карточка
Д. Хубаев
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хубаев
60'
39'
Желтая карточка
А. Хохлачев
39'
Желтая карточка
А. Хохлачев
Желтая карточка
И. Петров
37'
30'
Желтая карточка
М. Васильев
29'
Желтая карточка
М. Васильев
Желтая карточка
А. Семенов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
17
Михаил Канаев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
2
Давид Хубаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Евгений Дегтярев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
9
Артем Котик
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Дмитрий Карташов
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
24
Илья Белоус
ЦФ
4-1-4-1
1
Голубев
28
Семенов
12
Ширяев
37
Потапов
71
Лелюкаев
17
Канаев
2
Ситдиков
4
Кленкин
10
Петров
2
Хубаев
25
Уридия
3-2-3-1-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
97
Васильев
2
Хозин
4
Савичев
3
Гогличидзе
11
Дегтярев
52
Леонтьев
55
Кулик
99
Палиенко
7
Хохлачев
4
Кленкин
8
Земсков
8
Земсков
4
Кленкин
25
Уридия
21
Кайков
21
Кайков
25
Уридия
28
Семенов
9
Котик
9
Котик
28
Семенов
52
Леонтьев
38
Алейников
38
Алейников
52
Леонтьев
52
Леонтьев
8
Карташов
8
Карташов
52
Леонтьев
11
Дегтярев
47
Глушков
47
Глушков
11
Дегтярев
7
Хохлачев
24
Белоус
24
Белоус
7
Хохлачев
Остались в запасе
Нефтехимик
Чайка
41
Владислав Микушин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
10
Петр Володкин
АП
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Илья Агапов
ЦЗ
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
Остались в запасе
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
10
Петр Володкин
АП
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Нефтехимик - Чайка
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
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