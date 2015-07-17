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    «Кубань» снова берет Кулика в аренду

    Краснодарская «Кубань» в лице своего пресс-атташе подтвердила, что команда снова берет в аренду на сезон полузащитника «Рубина» Владислава Кулика. Ранее же появлялась информация, что южане заключат с хавбеком полноценный контракт.
    В минувшем сезоне Кулик провел в составе краснодарцев 25 матчей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 19:34
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    Комментарии (8)
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    Мишель Каппель
    1437152130
    Ситуация чем-то похожа на историю с Адамовым: его постоянно сдавали в аренду в Ростов, а последний не мог его долгое время выкупить, несмотря на то, что Роман был капитаном команды.
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    Masimobelini
    1437152704
    Кубань : \"Кручу-верчу,запутать хочу! Одного отдаю,другого возвращаю,попробуй догадайся,что мы задумали ! \" :))))
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    drug01
    1437155515
    Игрок нужен!
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    cska plus
    1437188929
    Кубань забирает всё, что криво и косо лежит!
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    karacupa
    1437277552
    Кулик не хуже Тлисова !)))
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    ologreds
    1694997596
    numo435931
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