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    Адиев: «Кулик сказал: «Понсе нужно продать, только тогда мы получим зарплату»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказа о забавном эпизоде, который произошел в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1). В игре с красноярской командой нападающий махачкалинцев Андрес Понсе сделал дубль, забив два гола с пенальти.

    «Наш основной пенальтист – Кулик, а второй – Понсе. В последней игре с «Енисеем» 11-метровый должен был бить Кулик, но он уступил удар Понсе. Я ему говорю: «Мне очень понравилось, ты истинный капитан с большим сердцем, правильно оценил ситуацию. Что тебя побудило отдать пенальти?». Он говорит: «Магомед Мусаевич, просто его нужно продать! А чтобы его продать, нужно раскрутить. Только тогда мы получим зарплату!» – сказал Адиев.

    «Анжи» испытывает финансовые трудности. Футболисты несколько месяцев на получают зарплату.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2018 14:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 13 ноября 2018, 22:34

      Аборигены съели кука)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 ноября 2018, 16:19

      А сам Понсе об этом знает ?

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 14:58

      Кому продать то и кому он нужен, если нигде толком и не играл и таких Понсе по всему миру минимум 50 млн бегает, а если и нужен, то летом возьмут бесплатно

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Skull_Boy 13 ноября 2018, 15:26

      о ты какой серьезный. Это ж просто юмор!

      2
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