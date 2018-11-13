Адиев: «Кулик сказал: «Понсе нужно продать, только тогда мы получим зарплату»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказа о забавном эпизоде, который произошел в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1). В игре с красноярской командой нападающий махачкалинцев Андрес Понсе сделал дубль, забив два гола с пенальти.

«Наш основной пенальтист – Кулик, а второй – Понсе. В последней игре с «Енисеем» 11-метровый должен был бить Кулик, но он уступил удар Понсе. Я ему говорю: «Мне очень понравилось, ты истинный капитан с большим сердцем, правильно оценил ситуацию. Что тебя побудило отдать пенальти?». Он говорит: «Магомед Мусаевич, просто его нужно продать! А чтобы его продать, нужно раскрутить. Только тогда мы получим зарплату!» – сказал Адиев.

«Анжи» испытывает финансовые трудности. Футболисты несколько месяцев на получают зарплату.