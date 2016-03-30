Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кулик: «Половина игроков «Кубани» может подать на клуб в КДК и уйти свободными агентами»

Кулик: «Половина игроков «Кубани» может подать на клуб в КДК и уйти свободными агентами»

30 марта 2016, 17:58
9

Полузащитник «Кубани» Владислав Кулик рассказал о задержках по зарплате и вероятности бойкота матча 22 тура чемпионата России с «Амкаром».

– Задержки по зарплате есть, матч с «Амкаром» сыграем. А дальше все будет зависеть от позиции и каких-то шагов руководства Краснодарского края.

– За сколько месяцев вам должны?

– Задолженность достаточная для того, чтобы полкоманды подала на КДК и ушла свободными агентами.

– У вас тоже есть такое желание?

– Нет. Права на меня принадлежат «Рубину». Я просто очень не хочу, чтобы «Кубань» прекратила свое существование. Я уже много лет здесь выступаю, привык к этому клубу. Но то, что сейчас происходит…

– Что сейчас говорит руководства клуба?

– А мы его вообще не видели! В этом то и вся проблема. Нам говорят, что к нам придет руководство края. Но ничего не происходит. Никто ничего не объясняет.

– Сложно поверить, что команда в такой ситуации работает с полной отдачей…

– Нет, все выкладываются, никто пока не филонит. Но сами понимаете, что каждый футболист хочет вовремя получать зарплату за свой труд. Обыватели порой говорят, что мы много получаем. Но ситуации разные. Молодые футболисты получают мало, а им не платят три-четыре месяца. Что им делать? Такая же история с возрастными ребятами.

– То есть, у вас нет понимания, что дальше?

– Нет! Мкртчан хочет финансировать клуб. Руководство Края ему это делать не дает, но и само не платит деньги. Непонятная история. Премии уже больше года мы не видели.

– Как всю эту ситуацию воспринимают легионеры?

– Слава богу, ребята попались адекватные, пока понимают ситуацию. Они когда сюда приходили, получали гарантии от Олега Артушевича. Легионеры готовы идти и отстаивать свои права со всей командой. Все вместе хотим пройти этот путь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Кулик Владислав
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Black Giz
1459351805
Вот тебе , батенька и Юрьев день.
Ответить
Aztec58
1459352852
Похоже Мкртчан мутит воду в Кубани, ага, с какой целью?
Ответить
DIDI 23
1459356078
Половина.... Вторая половина получается получает З/П во время.
Ответить
SAPOGSAPOG
1459362025
http://bombardir.ru/blogs/122 только посмотрите
Ответить
андрей андреев
1459366147
В Ростове не платили-так чуть не вылетили
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
1
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
9
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
2
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
7
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
1
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
5
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
6
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
5
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
113
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
13
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
Вчера, 19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 19:36
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+