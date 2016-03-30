Кулик: «Половина игроков «Кубани» может подать на клуб в КДК и уйти свободными агентами»

Полузащитник «Кубани» Владислав Кулик рассказал о задержках по зарплате и вероятности бойкота матча 22 тура чемпионата России с «Амкаром».

– Задержки по зарплате есть, матч с «Амкаром» сыграем. А дальше все будет зависеть от позиции и каких-то шагов руководства Краснодарского края.

– За сколько месяцев вам должны?

– Задолженность достаточная для того, чтобы полкоманды подала на КДК и ушла свободными агентами.

– У вас тоже есть такое желание?

– Нет. Права на меня принадлежат «Рубину». Я просто очень не хочу, чтобы «Кубань» прекратила свое существование. Я уже много лет здесь выступаю, привык к этому клубу. Но то, что сейчас происходит…

– Что сейчас говорит руководства клуба?

– А мы его вообще не видели! В этом то и вся проблема. Нам говорят, что к нам придет руководство края. Но ничего не происходит. Никто ничего не объясняет.

– Сложно поверить, что команда в такой ситуации работает с полной отдачей…

– Нет, все выкладываются, никто пока не филонит. Но сами понимаете, что каждый футболист хочет вовремя получать зарплату за свой труд. Обыватели порой говорят, что мы много получаем. Но ситуации разные. Молодые футболисты получают мало, а им не платят три-четыре месяца. Что им делать? Такая же история с возрастными ребятами.

– То есть, у вас нет понимания, что дальше?

– Нет! Мкртчан хочет финансировать клуб. Руководство Края ему это делать не дает, но и само не платит деньги. Непонятная история. Премии уже больше года мы не видели.

– Как всю эту ситуацию воспринимают легионеры?

– Слава богу, ребята попались адекватные, пока понимают ситуацию. Они когда сюда приходили, получали гарантии от Олега Артушевича. Легионеры готовы идти и отстаивать свои права со всей командой. Все вместе хотим пройти этот путь.