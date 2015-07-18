«Кубань» продлила аренду Кулика

«Кубань» достигла соглашения с казанским «Рубином» о продлении аренды российского полузащитника Владислава Кулика.





В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел в составе желто-зеленых 29 матчей (25 в Премьер-лиге (1 голевая передача), 4 – в Кубке России).





Отметим, что Кулик в течение трех с половиной лет выступал в составе краснодарцев и прошел с командой путь от первого дивизиона до топ-5 российской Премьер-Лиги, всего сыграв за «Кубань» 103 матча.



