Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Кубань» продлила аренду Кулика

    «Кубань» достигла соглашения с казанским «Рубином» о продлении аренды российского полузащитника Владислава Кулика.

    В минувшем сезоне 30-летний полузащитник провел в составе желто-зеленых 29 матчей (25 в Премьер-лиге (1 голевая передача), 4 – в Кубке России).

    Отметим, что Кулик в течение трех с половиной лет выступал в составе краснодарцев и прошел с командой путь от первого дивизиона до топ-5 российской Премьер-Лиги, всего сыграв за «Кубань» 103 матча.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: ФК «Кубань»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2015 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    spartach091
    1437208284
    а че не выкупят сразу то
    Ответить
    КПР
    1437208800
    Кулик, да не тот.
    Ответить
    борька
    1437219244
    нормалек
    Ответить
    rtm Solncedar
    1437219683
    Владислав! С очередным возвращением!))) Успеха!
    Ответить
    Сергей Игрок
    1437222025
    Это очень хорошо для Хохлова!
    Ответить
    sir_Alex
    1437222359
    Так это ж хорошо!
    Ответить
    makerdream
    1437224149
    кулика будут тарабанить по полной всей командой.
    Ответить
    ologreds
    1694997592
    numo435994
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+