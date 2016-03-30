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  • Вице-губернатор Краснодарского края: «У Мкртчана нет возможности финансировать «Кубань»

Вице-губернатор Краснодарского края: «У Мкртчана нет возможности финансировать «Кубань»

30 марта 2016, 22:12
4

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда, который входит в состав попечительского совета «Кубани», прокомментировал высказывания игроков команды Романа Павлюченко и Владислава Кулика.

Напомним, ранее Павлюченко допустил возможность бойкота матчей РФПЛ, а Кулик заявил, что Олегу Мкртчану не позволяют финансировать «Кубань».

«В отношении заявлений Павлюченко и Кулика. Во-первых, мы уже сегодня встречались с командой, и никто там бойкотировать не собирается. Это были какие-то абсолютно ненужные слова. Никому не нужные и команде не понятные. Во-вторых, буквально завтра, в крайнем случае, послезавтра заработная плата за февраль будет выплачена. А в ближайшие три-четыре дня будут погашены все «хвосты», все задолженности перед Куликом и другими игроками.

Безусловно, сложности есть. Но такие сложности есть почти у всех клубов, кроме разве что такого уровня, как «Зенит». Мы их решаем. Для нас команда была, есть и будет. И другого не дано, кто бы что ни говорил и ни предпринимал. Надо знать, прежде чем что-то говорить, а не просто болтать языком», – сказал Долуда.

По словам чиновника, Кулик выдумал информацию о Мкртчане.

«Что касается заявления о том, что руководство Краснодарского края не хочет, чтобы Олег Артушевич Мкртчан финансировал клуб. Игрок это придумал. Мы открыты абсолютно для всех инвесторов, и если кто-то хочет, ради бога. Мы ему поклонимся в пояс. Но у Олега Артушевича сейчас нет таких возможностей, и вы знаете почему.

Его бизнес был там, где сейчас проблемы. Он очень много помогал команде, и сейчас по возможности оказывает помощь футбольному клубу «Кубань». Но он не может полностью его финансировать. У него нет такой возможности».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Павлюченко Роман Кулик Владислав
Комментарии (4)
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koli4ka
1459365757
Самый хитрый из армян-это АРА МКРТЧЯН...
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Тяп-Ляп.
1459402609
Сочам кубашку отдадут,как пить дать.
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Chernyi Lis
1459450420
бизнес явно прогорел по политическим мотивам...)
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