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    Кулик: «Кубань» прибавляет от игры к игре»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Владислав Кулик прокомментировал результат пятничного матча третьего тура РФПЛ против «Уфы» (1:1).
    «Лично мне еще далеко до оптимальной формы. Что касается «Кубани», то мы с каждой игрой прибавляем. Но, к сожалению, нет результата. Сегодняшний матч не стал исключением. Контролировали ход встречи, но не все получалось в завершающей части. Отсутствие Ивелина Попова, который был генератором наших атак, значительная потеря для «Кубани». Этот матч был не самым лучшим для нас с точки зрения завершения атак. В обороне, к сожалению, пропустили один момент, который и провел к голу. Обидная ничья», – сказал игрок «Русфутбол.инфо».

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    Источник: Rusfootball.info

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    01.08.2015 01:36
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    Комментарии (5)
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    Фиорито
    1438386173
    Верим в Диму, должен вывести Кубань в ЛЕ.
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    The_BESTolo4b
    1438389879
    оно и видно
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    NK-creative
    1438400122
    Ну-ну... Вот начнете побеждать, тогда и песни пойте, да байки рассказывайте.
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    ologreds
    1694997503
    numo437381
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