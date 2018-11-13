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    Адиев: «На футболистов «Анжи» есть спрос. На Понсе приезжали смотреть из Англии»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что некоторыми игроками махачкалинцев интересуются другие клубы.

    «Спрос есть. На Понсе, например. Кажется, из Англии приезжали смотреть его в матче со «Спартаком».

    Есть интерес к ряду российских футболистов – Дюпину, Савичеву. К Кулику, хоть он и в возрасте, всe равно приглядываются.

    Кто-то подойдeт и для того, чтобы решать задачи в первой лиге», – сказал Адиев.

    Ранее сообщалось, что «Анжи» находится в тяжелом финансовом положении. Игроки несколько месяцев не получают зарплату.

    После 14-ти туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.11.2018 13:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 14 ноября 2018, 06:18

      Анжи молодцы, цепляются за каждый матч и не бросают играть

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 ноября 2018, 14:53

      Рано еще с игроками расставаться

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