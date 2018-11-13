Адиев: «На футболистов «Анжи» есть спрос. На Понсе приезжали смотреть из Англии»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал, что некоторыми игроками махачкалинцев интересуются другие клубы.

«Спрос есть. На Понсе, например. Кажется, из Англии приезжали смотреть его в матче со «Спартаком».

Есть интерес к ряду российских футболистов – Дюпину, Савичеву. К Кулику, хоть он и в возрасте, всe равно приглядываются.

Кто-то подойдeт и для того, чтобы решать задачи в первой лиге», – сказал Адиев.

Ранее сообщалось, что «Анжи» находится в тяжелом финансовом положении. Игроки несколько месяцев не получают зарплату.

После 14-ти туров махачкалинцы набрали 13 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.