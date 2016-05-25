Сантана: «Шансы «Кубани» и «Томи» в ответном матче равны»

Защитник «Кубани» Фелипе Сантана подвел итоги первого стыкового матча с «Томью», в котором краснодарская команда одержала победу со счетом 1:0.

«Это была очень сложная игра, потому что команда из Томска очень сильна. Многие, кто приезжает сюда, думают, что мы будем играть в обороне. Но не в этот раз — это была другая игра. Это был важнейший матч для нас, финишная прямая.

Сейчас мы должны восстановиться и отправиться на вторую игру, чтобы победить. В ответной встрече шансы равны. Мы имеем счет 1:0 и ещe 90 минут игры впереди. Это будет сложно», – отметил Сантана.