Сантана: «Ташуев был другом для игроков «Кубани», я не видел конфликтов»

Защитник «Кубани» Фелипе Сантана поделился своими впечатлениями от игры с «Зенитом» (1:4) в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

– Что случилось с «Кубанью» во втором тайме, ведь первая половина была неплохой?

– Против «Зенита» трудно играть, это очень сильная команда. Мы неправильно поступали в некоторых ситуациях, и цена за это была высокой.

– Как команда отреагировала на отставку Сергея Ташуева?

– Мы ничего не делали. Никто не любит терять друзей, и тренер был другом для игроков. Однако такова жизнь, таков футбол, нам нужно сфокусироваться на следующем матче.

– В СМИ сообщалось, что у Ташуева были конфликты с некоторыми игрокам. Что можете об этом сказать?

– Я не знаю об этом. Во-первых, я не понимаю по-русски. Во-вторых, если и были конфликты – я этого не видел. Однако жизнь продолжается, и нам нужно сражаться дальше.