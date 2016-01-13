Сантана: «Я знаю три самых важных русских слова»

Новичок краснодарской «Кубани» Фелипе Сантана во время общения с журналистами «блеснул» познаниями в русском языке.

«Я знаю три слова, самых важных слова: «спасибо», «налево» и «направо» (улыбается). Но я здесь всего пару дней, поэтому обещаю, что в следующий раз, когда мы будем беседовать, буду знать уже минимум десять слов (улыбается)», - заявил он.

По словам защитника, о России он знает то, что это «большая и холодная страна, в которой живут дружелюбные, удивительные люди».

«В России играл всего раз – давно, еще за «Боруссию», в товарищеском матче. Но мне даже нравится, что все в новинку. Будто в другую школу перешел», — резюмировал Сантана.