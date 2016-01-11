Агент: «Сантана пошел на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Кубани»

Футбольный агент Алексей Зинин, который участвовал в трансфере защитника Фелипе Сантаны из «Шальке» в «Кубань», раскрыл некоторые подробности этой сделки.

«Фелипе – двукратный чемпион Германии, финалист Лиги чемпионов. Его приезд в «Кубань» – это, безусловно, событие для краснодарского края. В лице бразильца клуб рассчитывает получить не только квалифицированного защитника, но и лидера, менталитет которого укрепит командный дух.

Трансфер получился сложным. «Шальке» изначально не был готов отпускать игрока бесплатно, однако агентство Фелипе Сантаны, занимающееся делами немецких звезд Крооса, Ройса, Гетце и других, смогло найти нужные аргументы. Впоследствии сделка трижды была под угрозой срыва, но все стороны приложили большие усилия в нахождении взаимопонимания.

В самый ключевой момент огромную роль сыграло желание самого футболиста оказаться в «Кубани». Игрока, пошедшего на понижение зарплаты, подкупило огромное стремление клуба к этому трансферу, а также то, что в каждый момент переговоров руководство «Кубани» подчеркивало свою заинтересованность и вело себя предельно профессионально и последовательно.

Сантана произвел на нас исключительное впечатление своим настроем и профессионализмом. В понедельник игрок прошел медицинское обследование, побывал на базе, провел беседы с генеральным директором Валерием Стаценко и главным тренером Сергеем Ташуевым. Все стороны, на мой взгляд, остались довольны друг другом», – рассказал Зинин.