Павлюченко не поможет «Кубани» в кубковом матче с «Зенитом», Сантана – под вопросом

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко не поможет своей команде в матче 1/4 финала Кубка России против "Зенита", который состоится 28 февраля. Ранее российский форвард получил травму колена, а теперь тренируется по индивидуальной программе. Кроме того, отдельно работает защитник Фелипе Сантана.

"Павлюченко тренируется по индивидуальной программе и не сыграет с "Зенитом". Также индивидуально тренируется Фелипе Сантана. Решение о его участии в матче пока не принято", – заявили в пресс-службе краснодарского клуба.