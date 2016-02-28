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    Фелипе Сантана - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Фелипе
    Фамилия Сантана
    Состав Без клуба
    Родной город Рио-Кларо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1986 (36 лет)
    Рост 194
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кубань (ЛФЛ) 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2016 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    75'
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