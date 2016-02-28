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Фелипе Сантана
Статистика
Фелипе Сантана - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1986 (40), Рио-Кларо
#28 | Защитник
194 см | 80 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
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Германия. Бундеслига 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Кубок 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 0
28.02.2016
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
75'
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