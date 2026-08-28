Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о выступлении команды в начале сезона.

«Хотелось бы лучше стартовать, потому что была потеря очков дома в игре с «Крыльями Советов». Я бы поставил команде четверку за начало сезона. К критике отношусь ровно. Тренер ЦСКА всегда будет под давлением, им всегда будут недовольны», – сказал Игдисамов.