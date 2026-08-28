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Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона

28 августа, 10:48
7

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о выступлении команды в начале сезона.

«Хотелось бы лучше стартовать, потому что была потеря очков дома в игре с «Крыльями Советов». Я бы поставил команде четверку за начало сезона. К критике отношусь ровно. Тренер ЦСКА всегда будет под давлением, им всегда будут недовольны», – сказал Игдисамов.

  • ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место с 11 очками после 5 туров.
  • Игдисамова утвердили на посту главного тренера красно-синих 1 июня 2026 года. С 4 мая он работал в роли исполняющего обязанности главного тренера.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (7)
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АЛЕКС 58
1787904402
На троечку!
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nismyakin
1787904653
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Интерес
1787904909
Четвёрка с минусом по результату и тройка с плюсом по игре.
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Чермындыр
1787905237
При таком календаре, ЦСКА должен был идти вровень с Краснодаром в турнирной таблице. Все соперники, за исключением Балтики,- команды со дна турнирной таблицы. А в кубке вообще умудрились слить команде-трупу этого сезона. Что будет, когда пойдут соперники посильнее, страшно предполагать. Скорее всего произойдет откат в середину таблицы. Тренерской мысли не видно абсолютно никакой. Выше тройки тут и близко не натянуть
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boris63
1787910873
Тормоза, этой новости неделя.
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