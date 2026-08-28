Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о выступлении команды в начале сезона.
«Хотелось бы лучше стартовать, потому что была потеря очков дома в игре с «Крыльями Советов». Я бы поставил команде четверку за начало сезона. К критике отношусь ровно. Тренер ЦСКА всегда будет под давлением, им всегда будут недовольны», – сказал Игдисамов.
- ЦСКА занимает в РПЛ 3-е место с 11 очками после 5 туров.
- Игдисамова утвердили на посту главного тренера красно-синих 1 июня 2026 года. С 4 мая он работал в роли исполняющего обязанности главного тренера.
Источник: «Матч ТВ»