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  • Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ

Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ

28 августа, 10:59
2

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин считает, что некоторые судьи зимой могут лишиться места в списке рефери РПЛ.

– Да, уровень допустимой борьбы в РПЛ поднялся. Есть редкие игры, где арбитры начинают мельчить, но так будет всегда, потому что судья выходит на поле и чувствует обстановку. И иногда лучше пересвистнуть, чтобы игра не вышла из‑под контроля, чем поднимать планку, и чтобы матч завершился потасовкой.

– Кого из дебютантов среди судей отметите?

– Набока в тех матчах, которые я видел, смотрится неплохо, это перспективный арбитр. Но в последней игре РПЛ «Балтика»«Рубин» он, видя жест Андрея Талалаева, не посчитал нужным позвать главного судью, чтобы удалить тренера.

И по назначению на шестой тур мы видим, что он не получил назначение ни в каком качестве. Это выглядит как наказание, и это правильно, потому что в том эпизоде только резервный судья мог увидеть оскорбительный жест главного тренера «Балтики».

– Опытным рефери стоит опасаться молодых?

– Мы видим, что опытные арбитры получают не так много назначений, львиную долю матчей дают ребятам, которые попали в список и начали судить в 2026 году. Их порядка шести‑семи человек.

А опытных арбитров Иванова, Кукуяна, Казарцева, Шадыханова, Чебана, Москалева практически не видим в поле. Эти судьи долгие годы тащили на себе воз чемпионата, а из старой обоймы, кто более десяти лет в РПЛ, регулярно работают трое – Карасев, Левников и Чистяков. Это такой звоночек, а для кого‑то, хоть и не хочется так думать, уже набат.

– Такая ротация необходима?

– Должна быть эволюция, а не революция. Свежая кровь нужна, но это не должно носить такой массовый характер, как это происходит у нас в последние годы. Да, молодым доверяют, дают много назначений, они получают опыт. Думаю, зимой еще кто‑то появится и, возможно, кто‑то, кого мы привыкли видеть на протяжении десяти лет главным судьей, из этого списка может пропасть.

Милорад Мажич претворяет свою стратегию в жизнь?

– Он работает четвертый год, имеет карт‑бланш. Первые три года это не давало плодов, казалось, что все становится хуже, но сейчас видны изменения, отрезок из пяти туров вселяет оптимизм. Пока картина радужная.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лапочкин Сергей Шадыханов Павел Казарцев Василий Иванов Cергей Москалев Владимир Чебан Сергей Кукуян Павел
Комментарии (2)
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Бумбраш
1787908889
Если карася с кукулё уберут для зинки будет просто абздец
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alefreddy
1787924911
ты Булганин Николай как прикажут так и лай..(Мюллер рулит)
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