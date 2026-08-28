Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»

Тренер Александр Григорян оценил перспективы ЦСКА в текущем сезоне.
«Думаю, что ЦСКА может финишировать четвертым. Для больших задач армейцам не хватает гибрида между Мусаевым и Лусиано. Энтузиазм и сила Мусаева должны дополнять мастерство и инертность Лусиано. Хотелось бы видеть более мастеровитого нападающего, но я думаю, что не это ограничивает ЦСКА.
Матч с «Локомотивом» – блестящий пример, который показал, чего не хватает армейцам. ЦСКА сыграл очень хорошую игру в комбинационном плане», – сказал Григорян.
- В матче 5-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле победил «Локомотив» со счетом 3:2.
- Красно-синие занимают 3-е место с 11 очками после 5 туров.
Источник: «Матч ТВ»