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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Зенит - Кубань (ЛФЛ)
Зенит - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 февраля 2016
Зенит
28.02.2016, воскресенье, 20:00
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
104'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Кубань (ЛФЛ)
106'
Замена
М. Майрович
️️️️
С. Каретник
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
104'
85'
Желтая карточка
Шандао
Замена
Маурисио
️️️️
Х. Гарсия
82'
82'
Желтая карточка
М. Рабиу
79'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
С. Георгиевский
75'
Желтая карточка
Ф. Сантана
Замена
И. Смольников
️️️️
Ю. Жирков
74'
Замена
О. Шатов
️️️️
А. Юсупов
67'
Желтая карточка
Халк
62'
56'
Желтая карточка
Р. Концедалов
46'
Замена
И. Бальде
️️️️
Е. Селезнев
5'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Юрий Жирков
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ЦП
27
Аксель Витсель
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
22
Аподи
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
19
Мохаммед Рабиу
ОП
11
Роман Концедалов
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Маурисио
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
21
Игорь Жураховский
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
18
Жирков
13
Нету
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
4
Юсупов
7
Халк
27
Витсель
22
Дзюба
4-1-3-1-1
31
Беленов
31
Зотов
2
Шандао
28
Сантана
22
Аподи
19
Рабиу
31
Каретник
11
Концедалов
11
Букур
13
Георгиевский
11
Селезнев
18
Жирков
8
Смольников
8
Смольников
18
Жирков
6
Хави Гарсия
8
Маурисио
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
4
Юсупов
27
Шатов
27
Шатов
4
Юсупов
13
Георгиевский
52
Лобкарев
52
Лобкарев
13
Георгиевский
11
Селезнев
6
Бальде
6
Бальде
11
Селезнев
31
Каретник
10
Майрович
10
Майрович
31
Каретник
Остались в запасе
Зенит
Кубань (ЛФЛ)
10
Никита Саламатов
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Остались в запасе
10
Никита Саламатов
ЦП
41
Михаил Кержаков
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
21
Игорь Жураховский
ЦП
1
Дмитрий Стажила
ВР
12
Никита Хайкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Зенит - Кубань (ЛФЛ)
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
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