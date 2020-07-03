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  • Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»

Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»

3 июля 2020, 12:43
15

Бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Лоренцо Мельгарехо подвел итоги карьеры в России.

«Всегда буду благодарен людям в России. Там я провел отличное время, и я всегда буду благодарен этой стране. В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры.

Европейцы более открытые, а русские – более закрытые. Нужно хорошо их знать. Ты отправляешься туда, узнаешь их и уезжаешь оттуда другим человеком.

Я провел там семь лет своей жизни, и все относились ко мне уважительно», – сказал бывший игрок «Спартака».

  • С 2013 по 2015-й Лоренцо играл за «Кубань».
  • С сезона-2015/16 выступал за «Спартак».
  • Он провел за московский клуб 88 матчей и забил 11 мячей.

Источник: D10
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Волька
1593770025
Спасибо Лоренцо!Удачи!
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Давид59
1593770533
А вот другие легионеры всегда говорили, что русские как раз "душа нараспашку". А европейцы наоборот более холодные.
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Вар Яг
1593770652
Спасибо, Лоренцо!
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BANNIKOV1970
1593772060
Удачи по жизни!
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Hektor 84
1593773321
Расскажи что ты тоже восхищен президентом России.
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paracetamol
1593778749
Лоренцо за Кубань лучше играл, а в свинарнике скис. Да и ставить его в основу практически перестали.
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Муруал
1593785995
Лучшие годы Мельгарехо, всё же, провёл в Кубани. Упоминание Спартака - чистый политес и проявление деликатности.
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Ganymed1
1614518997
В Кубани лучше играл чем в Спартаке
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