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    Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»

    Бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Лоренцо Мельгарехо подвел итоги карьеры в России.

    «Всегда буду благодарен людям в России. Там я провел отличное время, и я всегда буду благодарен этой стране. В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры.

    Европейцы более открытые, а русские – более закрытые. Нужно хорошо их знать. Ты отправляешься туда, узнаешь их и уезжаешь оттуда другим человеком.

    Я провел там семь лет своей жизни, и все относились ко мне уважительно», – сказал бывший игрок «Спартака».

    • С 2013 по 2015-й Лоренцо играл за «Кубань».
    • С сезона-2015/16 выступал за «Спартак».
    • Он провел за московский клуб 88 матчей и забил 11 мячей.

    Источник: D10

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3690

      Hektor 84 10 секунд назад

      Расскажи что ты тоже восхищен президентом России.

      0
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      Рейтинг: +1327

      BANNIKOV1970 21 минуту назад

      Удачи по жизни!

      2
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      Рейтинг: +3447

      alarm 30 минут назад

      новый лимит спас карьеру игроку! может ещё успеет где поиграть! хотя после спартака это проблематично)

      1
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      Рейтинг: +51

      Вар Яг 44 минуты назад

      Спасибо, Лоренцо!

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      Рейтинг: +3460

      Давид59 46 минут назад

      А вот другие легионеры всегда говорили, что русские как раз "душа нараспашку". А европейцы наоборот более холодные.

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      Рейтинг: +6459

      Persona_non_Grata 51 минуту назад

      Жаль что так и не заиграл в полную мощь . Но всё равно жаль , что уходит .

      0
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      Рейтинг: -64

      Волька 55 минут назад

      Спасибо Лоренцо!Удачи!

      2
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