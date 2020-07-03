Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»

Бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Лоренцо Мельгарехо подвел итоги карьеры в России.
«Всегда буду благодарен людям в России. Там я провел отличное время, и я всегда буду благодарен этой стране. В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры.
Европейцы более открытые, а русские – более закрытые. Нужно хорошо их знать. Ты отправляешься туда, узнаешь их и уезжаешь оттуда другим человеком.
Я провел там семь лет своей жизни, и все относились ко мне уважительно», – сказал бывший игрок «Спартака».
- С 2013 по 2015-й Лоренцо играл за «Кубань».
- С сезона-2015/16 выступал за «Спартак».
- Он провел за московский клуб 88 матчей и забил 11 мячей.
Источник: D10