Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»

Бывший полузащитник «Кубани» и «Спартака» Лоренцо Мельгарехо подвел итоги карьеры в России.

«Всегда буду благодарен людям в России. Там я провел отличное время, и я всегда буду благодарен этой стране. В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры.

Европейцы более открытые, а русские – более закрытые. Нужно хорошо их знать. Ты отправляешься туда, узнаешь их и уезжаешь оттуда другим человеком.

Я провел там семь лет своей жизни, и все относились ко мне уважительно», – сказал бывший игрок «Спартака».