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    Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру

    Экс-нападающий «Ливерпуля», «Марселя» и «Кубани» Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.

    «Все знают, что мы, бомбардиры, любим голы, любим покорять новые достижения: 25, 50, 75 мячей. Число 100 до сих пор преследует меня, ведь я завершил карьеру, остановившись на 96 голах в Лиге 1. Мне не хватает четырех голов, и это сводит меня с ума!

    Хочу вернуться в Лигу 1 и забить их. Для этого мне хватит двух-трех месяцев. Я довольно упрямый: когда ставлю перед собой цель, делаю все, чтобы ее достичь. Я готов играть бесплатно, так что клуб, который согласится меня подписать, мало чем рискует», – заявил 38-летний форвард.

    • Сиссе завершил карьеру в 2018 году.
    • Последний клуб француза – итальянская «Виченца».

    Источник: L'Équipe

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3036

      Давид59 1 час назад

      Желание понятно. Но реально лишь если дадут четыре пендаля пробить.

      0
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      Рейтинг: +212

      AleSan4es 1 час назад

      Пи9op конченый он! Был бы ВАР раньше, хер бы ты тогда обыграл коней в финале суперкубка....

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