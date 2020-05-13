Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру

Экс-нападающий «Ливерпуля», «Марселя» и «Кубани» Джибриль Сиссе заявил о желании возобновить профессиональную карьеру.

«Все знают, что мы, бомбардиры, любим голы, любим покорять новые достижения: 25, 50, 75 мячей. Число 100 до сих пор преследует меня, ведь я завершил карьеру, остановившись на 96 голах в Лиге 1. Мне не хватает четырех голов, и это сводит меня с ума!

Хочу вернуться в Лигу 1 и забить их. Для этого мне хватит двух-трех месяцев. Я довольно упрямый: когда ставлю перед собой цель, делаю все, чтобы ее достичь. Я готов играть бесплатно, так что клуб, который согласится меня подписать, мало чем рискует», – заявил 38-летний форвард.