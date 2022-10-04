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Маурисио
Маурисио
Завершил карьеру
21 октября 1988 (37)
#8 | Полузащитник
180 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Маурисио вспомнил, как в «Тереке» ему подарили машину за дубль в ворота «Уфы»
2022.10.04 11:57
«У «Зенита» всегда было много денег». Маурисио раскрыл подробности перехода в клуб из Петербурга в 2016 году
2022.10.04 10:59
«Нигде такого не встречал». Маурисио рассказал о первой встрече с Кадыровым
2022.10.04 10:51
«Почему вы не даете мне пас?!» Маурисио рассказал о тренировках с Кадыровым в «Ахмате»
2022.10.04 10:04
Маурисио: «Черчесов – «плохой парень». С ним лишнего себе не позволишь»
2022.10.04 09:49
Маурисио назвал лучшего тренера в своей карьере
2022.10.04 09:24
Маурисио: «Луческу был слишком эгоистичным. В «Зените» он со многими конфликтовал»
2022.10.04 07:59
3
Маурисио готов получить российское гражданство
2022.10.04 00:43
«Когда увидел, что внутри – офигел». Маурисио рассказал о дорогом подарке от Кадырова
2022.10.04 00:06
2
Фото
Экс-игрок «Зенита» и «Ахмата» перешел в «Родину»
2022.09.20 17:40
В «Родине» подтвердили переговоры с бразильским экс-игроком «Зенита»
2022.09.19 20:29
Экс-игрок «Зенита» Маурисио подпишет контракт с «Родиной»
2022.09.12 18:52
Агент: «Маурисио всегда хотел вернуться в Россию, но у меня уже есть клуб для него»
2022.06.25 17:53
1
Экс-игрок «Зенита» Маурисио готов вернуться в Россию
2022.05.27 09:23
4
Фото
Экс-полузащитник «Зенита» Маурисио подписал контракт с «Панатинаикосом»
2020.10.12 17:57
1
«Локомотиву» предложили бесплатно подписать экс-полузащитника «Зенита» Маурисио
2020.08.27 23:57
15
Агент экс-полузащитника «Зенита» Маурисио предложил игрока Николичу
2020.07.07 13:29
«Ростов» опроверг интерес к экс-полузащитнику «Зенита» Маурисио
2020.06.11 21:33
ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за экс-игрока «Зенита» Маурисио
2020.06.11 19:35
8
Попов: «Если я получу хорошее предложение от ПАОКа, то, конечно, рассмотрю его»
2018.08.16 11:05
8
Агент: «Российские клубы проявляют интерес к Маурисио. Он не прочь вернуться в Россию»
2018.08.15 17:48
1
Маурисио – перед матчем со «Спартаком»: «ПАОК приехал в Москву за победой»
2018.08.13 20:38
11
Маурисио может пропустить ответный матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов
2018.08.12 15:43
9
Полузащитник ПАОКа Маурисио: «Надеюсь, мои голы «Спартаку» не закончились»
2018.08.08 10:30
16
Маурисио: «Саввиди прервал матч с АЕКом? В России судьи не меняли решение после общения с игроками соперника»
2018.03.18 14:31
1
Гендиректор «Динамо»: «Хотели видеть Данни и Маурисио в команде, но не потянули их финансовые требования»
2017.09.04 13:59
9
Фото
Маурисио подписал контракт с ПАОКом
2017.08.31 17:00
Источник: Маурисио, расторгнувший контракт с «Зенитом», перейдет в ПАОК
2017.08.30 14:11
Маурисио не устроило предложение «Динамо», игрок может перейти в «Валенсию»
2017.08.06 14:07
«Динамо» не будет приобретать Маурисио
2017.08.05 15:01
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