«Почему вы не даете мне пас?!» Маурисио рассказал о тренировках с Кадыровым в «Ахмате»

Бывший футболист «Ахмата» Маурисио вспомнил, как вместе с командой тренировался глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Он вообще много времени уделял команде?

— Да. Часто заходил в раздевалку после игр, приезжал на базу, общался с игроками, устраивал ужины. И с футболистами всегда был очень добр. Пару раз даже тренировался с нами.

— Ого. И как?

— Однажды он пришел во время двусторонки. Решил сыграть с нами. Так вышло, что мы не давали ему передачу. Не потому, что Кадыров плохо играл — просто были слишком сконцентрированы и забыли про него.

В какой-то момент Кадыров просто взбесился и закричал: «Почему вы не даете мне пас?! Я хочу играть в футбол — дайте мне мяч!» После этого все пасы шли ему.

Знаешь, это было реально крутое время. Я чувствовал, что нравился Кадырову и Даудову (президент «Ахмата» – прим. «Бомбардира»). Они все время показывали, что я один из них — при том, что любимчиком себя не назову.