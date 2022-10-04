«У «Зенита» всегда было много денег». Маурисио раскрыл подробности перехода в клуб из Петербурга в 2016 году

Полузащитник «Родины» Маурисио вспомнил, как подписал контракт с «Зенитом в 2016 году.

– Я был очень удивлен, что «Зенит» захотел меня. За шесть лет в России, я был уверен, что никогда в жизни не перейду только в одну команду — в «Зенит».

— Почему?

— У «Зенита» всегда было много денег — они могли позволить себе лучших игроков: Халк, Витсель, Гарай, Хави Гарсия, Ломбертс. Я думал: «Пригласит ли меня когда-нибудь «Зенит»? Да никогда». Когда услышал от агента про вариант в Петербурге, не поверил.

— Когда пришел контракт, еще раз убедился, что «Зенит» очень богатый клуб?

— Сумма была хорошая — больше, чем в «Ахмате». Переход в «Зенит» в целом стал отличным шагом для моей карьеры.