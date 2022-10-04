«Нигде такого не встречал». Маурисио рассказал о первой встрече с Кадыровым

Бывший полузащитник «Ахмата» Маурисио рассказал о знакомстве с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

— Помнишь первую встречу с Рамзаном Кадыровым?

— Один из первых моих матчей за «Терек» — Кадыров приехал посмотреть. У стадиона было очень много полиции. Про себя подумал: «Кто это такой? Почему у него так много охраны?» Потом Бракамонте мне объяснил, что это президент Чечни. Эктор был моим гидом по России.

Еще было прикольно, когда я в первый раз услышал, как Кадыров кричит с трибуны в микрофон. Нигде такого больше не встречал.

Это контрастировало с образом чеченцев, который сложился у меня в голове — серьезных, немногословных людей. Но когда адреналин зашкаливает, трудно сдерживать себя. Кадыров хотел побеждать.