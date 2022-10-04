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    Маурисио вспомнил, как в «Тереке» ему подарили машину за дубль в ворота «Уфы»

    Бывший футболист «Ахмата» Маурисио вспомнил, как ему подарили машину в грозненском клубе.

    – В «Тереке» было обычно дарили машины.

    — Машину мне тоже дарили. Но не Кадыров, а Даудов. Это был сезон-2015/16. Мы играли с «Уфой», и я оформил дубль. После матча вышел со стадиона, смотрю — он идет навстречу. Отдал ключи от новенькой Toyota. То ли «Камри», то ли «Королла».

    — То ли? Ты ей вообще пользовался?

    — На тот момент у меня была арендованная машина. Так что эту я продал Факундо Пирису — нашему полузащитнику из Уругвая. Ему она как раз была нужна, чтобы возить семью.

    — Даудов не обиделся?

    — Думаю, он узнает об этом только сейчас/

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    Источник: Sport24

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