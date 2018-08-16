Попов: «Если я получу хорошее предложение от ПАОКа, то, конечно, рассмотрю его»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов не исключил возможности продолжения карьеры в составе ПАОКа после истечения контракта с московским клубом.

«Мой контракт со «Спартаком» будет действовать еще год. Я играю на высшем уровне, выиграл чемпионат, участвую в еврокубках. Но если я получу хорошее предложение, то, конечно, рассмотрю его. Я родом из Софии, откуда в Салоники можно добраться на машине за четыре часа. Помню и о том, что за ПАОК играл экс-нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов.

Болельщики? Они здесь если не лучшие, то точно одни из лучших, которых я когда-либо видел. Поверьте мне, я играл на многих стадионах, в том числе в Лиге чемпионов, но именно эта интенсивность, которую придавали фанаты, помогла ПАОК при счете 0:2 переломить ход игры. Таких фанатов я встречал еще только у «Спартака» и «Фейеноорда».

Я взял бы в «Спартак» в Маурисио. Это качественный футболист, который известен в России по играм за «Терек» и «Зенит». Еще взял бы сербского нападающего Прийовича – он очень силен и обладает хорошей технической подготовкой. Выделю капитана Пелкаса – довольно креативный футболист, который много делает в игре своей команды», – приводит слова Попова Voria.gr.

ПАОК выбил «Спартак» из квалификации к Лиге чемпионов.