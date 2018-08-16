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    Попов: «Если я получу хорошее предложение от ПАОКа, то, конечно, рассмотрю его»

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов не исключил возможности продолжения карьеры в составе ПАОКа после истечения контракта с московским клубом.

    «Мой контракт со «Спартаком» будет действовать еще год. Я играю на высшем уровне, выиграл чемпионат, участвую в еврокубках. Но если я получу хорошее предложение, то, конечно, рассмотрю его. Я родом из Софии, откуда в Салоники можно добраться на машине за четыре часа. Помню и о том, что за ПАОК играл экс-нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов.

    Болельщики? Они здесь если не лучшие, то точно одни из лучших, которых я когда-либо видел. Поверьте мне, я играл на многих стадионах, в том числе в Лиге чемпионов, но именно эта интенсивность, которую придавали фанаты, помогла ПАОК при счете 0:2 переломить ход игры. Таких фанатов я встречал еще только у «Спартака» и «Фейеноорда».

    Я взял бы в «Спартак» в Маурисио. Это качественный футболист, который известен в России по играм за «Терек» и «Зенит». Еще взял бы сербского нападающего Прийовича – он очень силен и обладает хорошей технической подготовкой. Выделю капитана Пелкаса – довольно креативный футболист, который много делает в игре своей команды», – приводит слова Попова Voria.gr.

    ПАОК выбил «Спартак» из квалификации к Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 19:38

      согласен с ниже отписавшимися что это мягко сказать спартаковское разгильдяйство позволило ПАОКу отыграться а не болельщики, ну а вообще думаю если будет возможность продать Попова в будущем то нужно соглашаться.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 августа 2018, 16:15

      Уматывай. Меняем на Варду.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 августа 2018, 14:51

      вот уж о ком жалеть не станут

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 16 августа 2018, 14:13

      От плохого тоже не отказывайся.

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 августа 2018, 12:26

      Может скинемся по сотке, чтобы это дно хоть кто-то уже забрал себе?

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 августа 2018, 12:25

      После таких высказываний Тебя болельщики Спартака должны порвать. Это не болельщики ПАОКа гнали их вперёд это ВАШЕ "Высокое мастерство" позволило им выиграть. Характера у вас нет! Если там лучшие болельщики вали туда. Крыса конченная!!! Я не болельщик Спартака, но это тварь меня выбесила.

      5
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 16 августа 2018, 12:15

      ваше,извините за выражение,************* позволило ПАОКу переломить ход игры в первом матче,а не болельщики

      6
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 16 августа 2018, 12:11

      Добротный игрок с европейским отношением к делу.Свою состоятельность доказал выступлениями и за Кубань,и за Спартак,и за Рубин.Удачи,"болгарский перчик"!

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