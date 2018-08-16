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  • Попов: «Если я получу хорошее предложение от ПАОКа, то, конечно, рассмотрю его»

Попов: «Если я получу хорошее предложение от ПАОКа, то, конечно, рассмотрю его»

16 августа 2018, 11:05
8

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов не исключил возможности продолжения карьеры в составе ПАОКа после истечения контракта с московским клубом.

«Мой контракт со «Спартаком» будет действовать еще год. Я играю на высшем уровне, выиграл чемпионат, участвую в еврокубках. Но если я получу хорошее предложение, то, конечно, рассмотрю его. Я родом из Софии, откуда в Салоники можно добраться на машине за четыре часа. Помню и о том, что за ПАОК играл экс-нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов.

Болельщики? Они здесь если не лучшие, то точно одни из лучших, которых я когда-либо видел. Поверьте мне, я играл на многих стадионах, в том числе в Лиге чемпионов, но именно эта интенсивность, которую придавали фанаты, помогла ПАОК при счете 0:2 переломить ход игры. Таких фанатов я встречал еще только у «Спартака» и «Фейеноорда».

Я взял бы в «Спартак» в Маурисио. Это качественный футболист, который известен в России по играм за «Терек» и «Зенит». Еще взял бы сербского нападающего Прийовича – он очень силен и обладает хорошей технической подготовкой. Выделю капитана Пелкаса – довольно креативный футболист, который много делает в игре своей команды», – приводит слова Попова Voria.gr.

ПАОК выбил «Спартак» из квалификации к Лиге чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак ПАОК Маурисио Попов Ивелин Пелкас Димитриос Прийович Александар
Комментарии (8)
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Муруал
1534410677
Добротный игрок с европейским отношением к делу.Свою состоятельность доказал выступлениями и за Кубань,и за Спартак,и за Рубин.Удачи,"болгарский перчик"!
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alexivanof197
1534410904
ваше,извините за выражение,************* позволило ПАОКу переломить ход игры в первом матче,а не болельщики
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Отчаянный Пердун
1534411511
После таких высказываний Тебя болельщики Спартака должны порвать. Это не болельщики ПАОКа гнали их вперёд это ВАШЕ "Высокое мастерство" позволило им выиграть. Характера у вас нет! Если там лучшие болельщики вали туда. Крыса конченная!!! Я не болельщик Спартака, но это тварь меня выбесила.
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xColaz
1534411575
Может скинемся по сотке, чтобы это дно хоть кто-то уже забрал себе?
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Eddyson
1534418000
От плохого тоже не отказывайся.
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piligrim1986
1534420286
вот уж о ком жалеть не станут
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Тraumtanzеr
1534425354
Уматывай. Меняем на Варду.
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OfaZavr
1534437530
согласен с ниже отписавшимися что это мягко сказать спартаковское разгильдяйство позволило ПАОКу отыграться а не болельщики, ну а вообще думаю если будет возможность продать Попова в будущем то нужно соглашаться.
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