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    Маурисио: «Черчесов – «плохой парень». С ним лишнего себе не позволишь»

    Полузащитник «Родины» Маурисио высказался о тренере «Ференцвароша» Станиславе Черчесове.

    – Оба мне многое дали, но это два полярно разных человека. Черчесов — «плохой парень». А Виллаш-Боаш — «хороший».

    — Что значит «плохой»?

    — Очень строгий и серьезный. У Черчесова лишнего себе не позволишь. Чуть улыбнешься, и он сразу: «Тихо. Работаем».

    Но я многому научился. В первую очередь — дисциплине. В том числе на поле. Когда был молод, старался успевать в каждой части поля, из-за чего часто терял зоны. Черчесов научил меня чувствовать момент и правильно занимать позицию.

    Кстати, есть с Черчесовым одна история.

    — Расскажи.

    — Я всю свою жизнь играл на позиции десятки. До момента, как Черчесов возглавил «Терек». Он сразу обозначил: играть десятку я больше не буду.

    Я старался смириться, но ситуация сводила с ума. После одной из тренировок я не выдержал и пошел с ним разговаривать: «Хочу играть на своей позиции! Пожалуйста!» Черчесов сразу ответил: «Нет, парень. Ты будешь играть там, где я тебе скажу. Здесь все так, как хочу я!» Тогда я, конечно, был в шоке от такого.

    А со временем понял: благодаря работе с Черчесовым моя игра стала лучше. Благодаря ему я научился играть на нескольких позициях.

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    Источник: Sport24

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