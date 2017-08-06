Маурисио не устроило предложение «Динамо», игрок может перейти в «Валенсию»

Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио не перейдет этим летом в московское «Динамо». Как сообщил агент бразильца Пьер Фернандес, 28-летнего хавбека не устроила финансовая сторона вопроса.

– Они старались сделать все возможное, чтобы Жозе перешел в «Динамо», но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить «Динамо» за их усилия.

– Какие варианты рассматривает Маурисио теперь?

– Сейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из «Валенсии» – они хотят узнать условия, которые устроят Жозе.

Напомним, что в июне Маурисио по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Зенитом».