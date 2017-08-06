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    Маурисио не устроило предложение «Динамо», игрок может перейти в «Валенсию»

    Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио не перейдет этим летом в московское «Динамо». Как сообщил агент бразильца Пьер Фернандес, 28-летнего хавбека не устроила финансовая сторона вопроса.

    – Они старались сделать все возможное, чтобы Жозе перешел в «Динамо», но его не устроила финансовая сторона вопроса. Очень хочется поблагодарить «Динамо» за их усилия.

    – Какие варианты рассматривает Маурисио теперь?

    – Сейчас я поеду в Испанию, мне позвонили из «Валенсии» – они хотят узнать условия, которые устроят Жозе.

    Напомним, что в июне Маурисио по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Зенитом».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    06.08.2017 14:07
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